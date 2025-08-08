Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος έσωσαν ζευγάρι και παιδιά που παρασύρθηκαν από ρεύματα στην Επανομή

Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση ενός 15χρονου από την Επανομή που με το sup του και την καθοδήγηση του πατέρα του κατάφερε να διασώσει αρχικά ένα ζευγάρι από τη Σλοβενία και στη συνέχεια δύο παιδιά που είχαν παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα στη μύτη της Επανομής.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο νεαρός που βρισκόταν στην παραλία για μπάνιο με την οικογένειά του αντιλήφθηκε χθες το μεσημέρι το ζευγάρι που είχε παρασυρθεί και καλούσε σε βοήθεια και έσπευσε στο σημείο σώζοντας το ζευγάρι.

Μισή ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο, δύο ανήλικα παιδιά, αλλοδαπής καταγωγής, καλούσαν σε βοήθεια γιατί είχαν παρασυρθεί πάλι από τα θαλάσσια ρεύματα.



Οι γονείς τους και συγγενείς φώναζαν από την ακτή για βοήθεια.

Έσπευσαν στο σημείο, ο ίδιος πατέρας και ο ίδιος γιος με τα sup τους και προχώρησαν σε εκ νέου διάσωση των δύο ανήλικων παιδιών.

Διαβάστε επίσης