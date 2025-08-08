Ιωάννινα: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δύο ατόμων στην Εγνατία Οδό - Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δύο ατόμων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου επί της Εγνατίας Οδού στο δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων.

Μάλιστα, από το τροχαίο ατύχημα ένας άνδρας καθώς και μια γυναίκα εγκλωβίστηκαν στο όχημα τους και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον ασφαλή απεγκλωβισμό τους.

Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

