Καραμπόλα τριών οχημάτων στον δρόμο Χανίων - Αεροδρομίου: Τέσσερις τραυματίες

Την Παρασκευή το πρωί σημειώθηκε τροχαίο με την εμπλοκή τριών οχημάτων στον δρόμο μεταξύ Χανίων και Αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το zarpanews.gr, το ατύχημα έγινε στην περιοχή του Πυθαρίου, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τα τρία οχήματα συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, από το αεροδρόμιο προς τα Χανιά.