Πάτρα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από τροχαίο στη Δαφνούλα Αχαΐας

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα καθώς άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από τροχαίο που συνέβη στην παλιά εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης, στο ύψος της Δαφνούλας Αχαΐας.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεκγλώβισαν τον άνδρα και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.