Πάτρα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από τροχαίο στη Δαφνούλα Αχαΐας
Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα καθώς άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από τροχαίο που συνέβη στην παλιά εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης, στο ύψος της Δαφνούλας Αχαΐας.
Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεκγλώβισαν τον άνδρα και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
