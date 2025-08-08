Τροχαίο με αγριογούρουνα στα Τρίκαλα: Δικυκλιστής κατέληξε στο νοσοκομείο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στα Τρίκαλα το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου, καθώς δικυκλιστής τράκαρε με κοπάδι από αγριογούρουνα.

Ο οδηγός κινούνταν με το μηχανάκι του στην οδό Καλαμπάκας – Τρικάλων, όταν ένα κοπάδι αγριογούρουνα εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του σύμφωνα με το trikalaola.gr.

Ο ίδιος δεν πρόλαβε να αντιδράσει και έτσι τράκαρε με τα αγριογούρουνα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Περαστικοί οδηγοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Από το τροχαίο ο οδηγός υπέστη κατάγματα στον ώμο του, ωστόσο δεν φέρει περαιτέρω σοβαρά τραύματα.