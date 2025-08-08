Προφυλακιστέοι ο πρώην αστυνομικός TikToker και ο 22χρονος φίλος του για διακίνηση ναρκωτικών

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 34χρονος πρώην αστυνομικός – γνωστός και από την παρουσία του στο TikTok – καθώς και ο 22χρονος φίλος του, μετά από μαραθώνιες απολογίες που διήρκεσαν περισσότερες από εννέα ώρες.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας των Αρχών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, με βασικό αποδεικτικό στοιχείο την κατοχή 153 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Κατά την απολογία του, ο πρώην αστυνομικός αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο στο απολογητικό του υπόμνημα όσο και απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία που οι Αρχές αξιολογούν ως ιδιαίτερα κρίσιμα για την τεκμηρίωση των κατηγοριών