Χανιά: Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (07/08) στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, όταν βρέφος μόλις ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το συμβάν έγινε όταν το βρέφος διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, 17 ετών μόλις, με αποτέλεσμα να πέσει από μπαλκόνι σπιτιού. Το παιδί μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών του.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης, το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ παίδων, με πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα, μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων.

Η Αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού για έκθεση σε κίνδυνο, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα, προκειμένου να μεταβεί στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.