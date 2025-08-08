Χαλκίδα: Σοβαρό τροχαίο με μηχανή στη Νέα Λάμψακο - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου περίπου στις 22:00, στην περιοχή των Σφαγείων στη Νέα Λάμψακο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μια δίκυκλη μοτοσικλέτα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μηχανής, ο οποίος βρέθηκε πεσμένος στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία αναβάτη και στη συνέχεια τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και εξετάσεις.

Η προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.