Τραγικός ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή - Το συγκινητικό αντίο από το Θέατρο Πορεία

Η ηθοποιός και σεναριογράφος έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας

Newsbomb

Τραγικός ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή - Το συγκινητικό αντίο από το Θέατρο Πορεία

Η Σοφία Σεϊρλή κατά την παρουσία της στην παράσταση "Έγκλημα και Τιμωρία" του Θεάτρου Πορεία 

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της γνωστής ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή.

Η 77χρονη δημοφιλής καλλιτέχνης έφυγε με τραγικό τρόπο από τη ζωή κατά τη διάρκεια των διακοπών της στους Φούρνους Κορσέων. Η ηθοποιός και σεναριογράφος έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

To Θέατρο Πορεία, με το οποίο συνεργάστηκε τα τελευταία χρόνια, προέβη στην ακόλουθη ανάρτηση:

Η αγαπημένη μας Σοφία δεν είναι πια μαζί μας. Ολα όσα ζήσαμε μαζί θα μείνουν χαραγμένα στην μνήμη και στην ψυχή μας , μαζί με τους ρόλους που τόσο υπέροχα ερμήνευσε σε εμβληματικές μας παραστάσεις όπως η Μεγάλη Χίμαιρα, το Έγκλημα και τιμωρία.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη .

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο γνωστός σκηνοθέτης, Δημήμτρης Τάρλοου, με μια φωτογραφία από την παρουσία της στο έργο "Έγκλημα και Τιμωρία".

https://www.instagram.com/p/DNMIKbaOp57/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε αρκετά σίριαλ.

Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας.

Ήταν καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

Η τραγική σύμπτωση στην παραλία

Σημειώνεται ότι πριν από δύο χρόνια στην παραλία Πλάκα των Φούρνων Κορσεών είχε εκτυλιχτεί μία άλλη τραγωδία. Τότε ο 11χρονος Χρήστος Σταμούλης, γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη, είχε πνιγεί στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:38LIFESTYLE

Δήμητρα Παπαδήμα: «Ήμουν αυτοκαταστροφική, πήγα να πηδήξω δύο φορές από το μπαλκόνι»

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Οινόη – Βελτιωμένη η εικόνα του μετώπου στον Άγιο Δημήτριο – Ήχησε το 112

06:38BOMBER

Ο Τσίπρας ανακατεύει την τράπουλα χωρίς καν να έχει ανοίξει τα χαρτιά του

06:32LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Αφήνω χώρο για όσα δεν έχω ζήσει» - Η αινιγματική της ανάρτηση

06:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Παίκτες που διαθέτουν εμπειρία 1.966 αγώνων στο ΝΒΑ!

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Τουρκία: Ένας νεκρός, 29 τραυματίες και 16 κατεστραμμένα κτήρια - Τι λέει ο Λέκκας για τα 6,1 Ρίχτερ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή - Το συγκινητικό αντίο από το Θέατρο Πορεία

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε απόγνωση οι παραγωγοί καρπουζιών στο Ερατεινό Καβάλας - Πόσο πωλείται στην χονδρική τιμή

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πώς έκλεβαν δεκάδες μηχανές από σκάφη με «λεία» πάνω από 500.000€ - Βίντεο ντοκουμέντο

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Εξετάζεται η κατάργηση των «πράσινων» τιμολογίων - Έρχονται τα «κόκκινα»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Σήμερα το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εκλογικά μαθηματικά του 30%, η στρατηγική της διπλής κάλπης και τα σενάρια για τον εκλογικό νόμο

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εγκαίνια» για τις μηδενικές τραπεζικές προμήθειες: Σε εφαρμογή από σήμερα το μέτρο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 41 βαθμούς και θυελλώδεις ανέμους η Δευτέρα - Η πρόγνωση μέχρι τον 15αύγουστο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή - Το συγκινητικό αντίο από το Θέατρο Πορεία

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εγκαίνια» για τις μηδενικές τραπεζικές προμήθειες: Σε εφαρμογή από σήμερα το μέτρο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

11:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει στον κάθε πολίτη η έκδοση - Πότε λήγει η προθεσμία

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

01:14ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πώς έκλεβαν δεκάδες μηχανές από σκάφη με «λεία» πάνω από 500.000€ - Βίντεο ντοκουμέντο

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Οινόη – Στην περιοχή Άγιος Δημήτριος το μέτωπο – Ήχησε το 112

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε απόγνωση οι παραγωγοί καρπουζιών στο Ερατεινό Καβάλας - Πόσο πωλείται στην χονδρική τιμή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 41 βαθμούς και θυελλώδεις ανέμους η Δευτέρα - Η πρόγνωση μέχρι τον 15αύγουστο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ακράτα: Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε απαγχονισμένος σε ερημική τοποθεσία

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Τουρκία: Ένας νεκρός, 29 τραυματίες και 16 κατεστραμμένα κτήρια - Τι λέει ο Λέκκας για τα 6,1 Ρίχτερ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Σήμερα το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εκλογικά μαθηματικά του 30%, η στρατηγική της διπλής κάλπης και τα σενάρια για τον εκλογικό νόμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ