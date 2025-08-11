Θεσσαλονίκη: Νεαροί βούτηξαν στον Θερμαϊκό και άφησαν άφωνους τους περαστικούς
Το σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις
Βουτιά δροσιάς αποφάσισε να κάνει μία παρέα νεαρών στα νερά του Θερμαϊκού το απόγευμα της Κυριακής (10/8) αψηφώντας τα περίεργα βλέμματα των περαστικών.
Μάλιστα στην πλατφόρμα του TikTok αναρτήθηκε και σχετικό βίντεο από την βουτιά της ομάδας των νεαρών το οποίο ωστόσο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στους χρήστες.
Πολλοί εξ αυτών έσπευσαν να σχολιάσουν την απόφαση των νεαρών κάνοντας λόγο για αυθορμητισμό ενώ υπήρξαν και αλλοι που εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την καθαρότητα των νερών.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες κάτοικοι της πόλης ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποκρουστικό θέαμα καθώς ο Θερμαϊκός κόλπος είχε ξεβράσει δεκάδες νεκρά ποντίκια στο ύψος του Λευκού Πύργου.