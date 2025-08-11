Πώς η Τουρκία «έκοψε» 165 εκατ. κυβικά νερού στον Έβρο – Το φράγμα της λίμνης Gala Gölü

Με ένα νέο φράγμα λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα σύνορα, η Άγκυρα έθεσε υπό τον έλεγχό της κρίσιμες ποσότητες νερού προς το Δέλτα του Έβρου, προκαλώντας ανησυχία για τις συνέπειες στην ελληνική πλευρά.

Την άνοιξη του 2025, σε μία από τις πιο άνυδρες περιόδους των τελευταίων ετών, η Τουρκία κατάφερε να συγκρατήσει 165,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ποταμό Έβρο. Το «όπλο» της; Ένα νέο φράγμα στη λίμνη Gala Gölü, στην επαρχία Αδριανούπολης, μόλις 7 χιλιόμετρα από την πόλη του Αίνου και πολύ κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Σύμφωνα με τον πολιτικό μηχανικό και υδρολόγο Θωμά Παπαλάσκαρη, η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία:

Έγινε πριν την αρδευτική περίοδο, εξασφαλίζοντας νερό για τις καλλιέργειες της τουρκικής πλευράς.

Επηρέασε άμεσα τη ροή προς το Αινήσιο Δέλτα, μία περιοχή υψίστης οικολογικής και γεωστρατηγικής σημασίας.

Οι ποσότητες που συγκρατήθηκαν

Μάρτιος 2025: 52.029.900 m³

Απρίλιος 2025: 42.109.900 m³

Μάιος 2025: 71.084.300 m³

Η συνολική βροχόπτωση της περιόδου Μαρτίου–Μαΐου ήταν μόλις 220,2 χιλιοστά, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο σημαντική τη διαχείριση κάθε σταγόνας.

Οικολογικός θησαυρός αλλά και στρατηγικό «κλειδί»

Η λίμνη Gala, γνωστή και ως Gala Gölü ή Yala Gölü, είναι υγρότοπος που φιλοξενεί 111 σπάνια και απειλούμενα είδη πτηνών.

Ωστόσο, η κατασκευή του φράγματος προσθέτει έναν νέο, πολιτικό και υδροστρατηγικό ρόλο: τον έλεγχο της ροής των νερών προς την Ελλάδα.

Η ελληνική αδράνεια

Την ώρα που η Τουρκία επενδύει σε υδροτεχνικά έργα, η ελληνική πλευρά στερείται υποδομών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Αυτό σημαίνει:

Χαμένη ευκαιρία για ενίσχυση άρδευσης και γεωργικής παραγωγής.

Μειωμένη ικανότητα πρόληψης πλημμυρών, που θα μπορούσαν να προκληθούν από ξαφνικές αυξήσεις της ροής.

Ο κ. Παπαλάσκαρης τονίζει πως η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα σύγχρονο σχέδιο διαχείρισης υδάτων στον Έβρο, καθώς οι κινήσεις της Άγκυρας δείχνουν ότι η διαχείριση των ποταμών δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και γεωπολιτικό ζήτημα.

Με πληροφορίες από pameevro.gr

Διαβάστε επίσης