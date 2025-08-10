Συγκλονιστικές εικόνες: Χελώνα καρέτα καρέτα γέννησε ενώ μπροστά της καιγόταν η Κερατέα

Η χελώνα στην παραλία της Αναβύσσου ενώ στο βάθος μαινόταν η πυρκαγιά.

Συγκλονιστικές εικόνες από την παραλία της Αναβύσσου, όπου χελώνα καρέτα καρέτα γέννησε τα αυγά της ενώ την ίδια ώρα η περιοχή καιγόταν από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κερατέα.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (08/08) και ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι κάτοικοι πάλευαν με την φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα, μία χελώνα καρέτα καρέτα βγήκε στην παραλία των Αλυκών της Αναβύσσου για να γεννήσει τα πολύτιμα αυγά της.

Η χελώνα γέννησε τα αυγά της στην παραλία των Αλυκών της Αναβύσσου. Facebook/Ilektra Mentzelopoulou

Οι φωτογραφίες που βγήκαν στο φως από τη συγκλονιστική γέννα της χελώνας, προκαλούν συγκίνηση. Η καρέτα καρέτα, επέλεξε την άμμο της Αναβύσσου για να αφήσει τα αυγά της, ενώ από το βουνό μπροστά της, ξεπηδά ο πύρινος εφιάλτης.

Η χελώνα καρέτα καρέτα. Facebook/Ilektra Mentzelopoulou

Σε ανάρτηση που έκανε η Ηλέκτρα Μεντζελοπούλου, η κάτοικος της περιοχής η οποία τράβηξε και τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, γράφει στην ανάρτησή της πως ο χρόνος εκκόλαψης των αυγών είναι από 45 έως 70 ημέρες.

Στη φωλιά της χελώνας τοποθετήθηκαν κορδέλες για την προστασία των αυγών. Facebook/Ilektra Mentzelopoulou

Για το μοναδικό περιστατικό ενημερώθηκε και ο ΑΡΧΕΛΩΝ της Γλυφάδας.

«Χθες βράδυ Παρασκευή 08/08 παρ’ όλες τις πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή, γέννησε τα αυγά της στην παραλία των αλυκών της Αναβύσσου ακριβώς δίπλα στο beach bar Hawaii από την δεξιά μεριά. Έχουμε κάνει αίτηση στον ΑΡΧΕΛΩΝ της Γλυφάδας. Παρακαλούμε να γίνει κοινοποίηση και να γνωστοποιηθεί! Θέλει προστασία και προσοχή! Ο χρόνος για την εκκόλαψη είναι από 45 έως 70 μέρες», αναγράφεται στην ανάρτηση.

