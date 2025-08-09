Φωτιά στην Κερατέα: 15.808 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων έγιναν στάχτη

Δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion (αισθητήρας VHR2) που πέρασε πάνω από την περιοχή το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 και επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κερατέα Αττικής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:19 του Σαββάτου 09/08 είχαν καεί περίπου 15.808 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές μεταξύ Κερατέας και Αναβύσσου.

Συλλήψεις για την μεγάλη φωτιά

Στο μεταξύ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε στη σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για την μεγάλη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, καθώς σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΔΑΕΕ η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο, λόγω σπινθήρα, «άρπαξαν» φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας με αποτέλεσμα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Γι αυτό ακριβώς υπάρχουν και δύο μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Για το λόγο αυτό ορίστηκε πραγματογνώμονας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα του κομμένου καλωδίου στα ξερά χόρτα. Το πρόβλημα αποδίδεται σε κακή συντήρηση του δικτύου.

Για αυτό αρχικά προσήχθησαν οι δύο υπάλληλοι που πήγαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στην κολώνα. Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας ποινικής δίωξης για τα στοιχεία, ο οποίος διέταξε να κρατηθούν οι δύο υπάλληλοι. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του δικτύου, αλλά για την αποκατάσταση των βλαβών. Για το λόγο αυτό αναζητείται κι ένα ακόμη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων. Οι δύο συλληφθέντες δίνουν κατάθεση στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται και θα οδηγηθούν αύριο στον Εισαγγελέα.

