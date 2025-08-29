Σάλος στα Χανιά: Γυναίκα κάνει ηλιοθεραπεία σε προστατευμένο χώρο για θαλάσσιες χελώνες

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία των Χανίων το οποίο έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων.

Το συμβάν σημειώθηκε στο Κολυμπάρι Χανίων στην παραλία Ραπανιαστών. Η γυναίκα όπως έχει αποτυπωθεί σε φωτογραφίες του flashnews.gr φαίνεται να έχει ξαπλώσει και να κάνει ηλιοθεραπεία σε χώρο που προορίζεται για να γεννούν οι θαλάσσιες χελώνες.

Η λουόμενη απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα αμέριμνη χωρίς ωστόσο να φαίνεται να αντιλαμβάνεται το που ακριβώς βρίσκεται.

Το περιστατικό προκάλεσε εκνευρισμό σε αρκετούς παρευρισκόμενους, που ανησύχησαν για την πιθανή βλάβη στις φωλιές. Βέβαια δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η γυναίκα το έκανε επίτηδες ή αν έχει άγνοια για το που έχει ξαπλώσει.