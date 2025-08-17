Τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα στις ακτές του Μύτικα - Βίντεο

Μία τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα ξεβράστηκε στις ακτές της Παλιόβαρκας στον Μύτικα, νωρίτερα σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου.

Λουόμενοι κάθε ηλικίας έσπευσαν κοντά της, όντας εντυπωσιασμένοι από το θέαμα. Η χελώνα φαινόταν ασφαλώς τρομοκρατημένη ενώ διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα και άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό, όπως αναφέρει το agriniopress.gr.

Έσπευσαν να την καταβρέξουν με νερό και να της παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια.