Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της Βασιλικής Μιλλούση - «Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;»

Ένα επικίνδυνο περιστατικό που διαδραματίστηκε στο σπίτι της θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Βασιλική Μιλλούση εκφράζοντας την αναστάτωσή της και την ανησυχία.

Όπως ανέφερε η αθλήτρια άγνωστοι - πιθανότατα παιδιά - πέταξαν πέτρες στο κήπο του σπιτιού της όταν την είδαν να επιστρέφει με το σκύλο της από βόλτα, θέτοντάς τους και τους δύο σε κίνδυνο.

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο και έχω σοκαριστεί. Δίπλα από το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, γυμνάσιο και όταν γύρισα τον σκύλο μου απ’ τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο, δεν ξέρω αν τις πετούσαν σε εμένα, κοτρώνες τεράστιες», ανέφερε η Βασιλική Μιλλούση.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ανησυχία της, εξηγώντας πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο, αφού όποιος περνούσε από το σημείο θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί. «Με το που το βλέπω φωνάζω "τι κάνετε;" και συνέχισαν να πετάνε, άλλες τέσσερις. Και αναρωτιέμαι, αν με είχε χτυπήσει μία από αυτές; Αν με χτυπούσε θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο. Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;».

Η αθλήτρια συνέχισε, εκφράζοντας την απορία και την αγανάκτησή της για τη συμπεριφορά των παιδιών: «Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται. Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός, είσαι παιδί… μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Ok. Πέτρες; Κοτρώνες ήταν μπετό, τεράστιες. Ήξεραν ότι θα χτυπούσαν έναν άνθρωπο; Προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο».

