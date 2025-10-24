Λευτέρης Πετρούνιας: Το μήνυμά του μετά τον τελικό - Ο στόχος του

«Προχωράμε δυναμικά» είναι το μήνυμα του Έλληνα πρωταθλητή μετά την 5η θέση στο Παγκόσμιο.

Λευτέρης Πετρούνιας
Ο Έλληνας πρωταθλητής, λίγο μετά τη σπουδαία παρουσία του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όπου κατέκτησε την 5η θέση, έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας και πίστης για τη συνέχεια, δείχνοντας πως το βλέμμα του είναι ήδη στραμμένο στον μεγάλο στόχο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες.

Παρά το γεγονός ότι έμεινε εκτός βάθρου, ο Έλληνας αθλητής δεν δείχνει να επηρεάζεται. Αντιθέτως, αξιοποιεί την εμπειρία ως ένα ακόμη βήμα προόδου στην πορεία του προς την κορυφή.

Το μήνυμά του στα social media

Σε ανάρτησή του μετά τον τελικό, ο πρωταθλητής έγραψε:

«Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις, έτσι είναι ο Πρωταθλητισμός!

Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι το LA2028!

Ευχαριστώ την οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και όσους με στηρίζουν!

Προχωράμε δυναμικά».

https://www.instagram.com/p/DQMSKADE6V5/

Λόγια που αποτυπώνουν το πνεύμα του πρωταθλητή, τη νοοτροπία εξέλιξης και την αφοσίωση που απαιτείται σε αυτό το επίπεδο.

Το βλέμμα στο μέλλον

Η πορεία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου. Η 5η θέση αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, αλλά και ένα εφαλτήριο για τη συνέχεια, καθώς το ταξίδι προς το Λος Άντζελες 2028 μόλις αρχίζει.

Με πειθαρχία, σκληρή δουλειά και τη στήριξη της οικογένειας και των συνεργατών του, ο Έλληνας πρωταθλητής δείχνει αποφασισμένος να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός, αυτή τη φορά με στόχο το ολυμπιακό βάθρο.

