Ριφιφί: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια βγάζει νοκ άουτ «Casa de papel» και «Lupin»

Για όσους αγαπάμε τις δουλειές του Σωτήρη Τσαφούλια και «κολλήσαμε» με το «Έτερος Εγώ» και τις «17 Κλωστές», περιμέναμε ένα ακόμη «διαμάντι» που θυμίζει τις μεγάλες παραγωγές του Netflix. Στην περίπτωση, όμως, του «Ριφιφί» το αποτέλεσμα ξεπερνά τις προσδοκίες και δικαιώνει όσους είχαν προλάβει να πουν ότι η σειρά είναι καλύτερη ακόμη και από το θρυλικό «Casa de Papel» και το «Lupin».

Η ιστορία αφορά στη μεγαλύτερη ληστεία της χώρας [εκείνη στην τράπεζα Εργασίας το 1992], όμως εστιάζει και στους χαρακτήρες-ανθρώπους της διπλανής πόρτας με ευαισθησία, αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις. Το σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή είναι «κεντημένο» με μαεστρία και δίνει άλλη διάσταση στους ήρωες που μονοπωλούν το ενδιαφέρον με τις προσωπικές τους ιστορίες.

Ο μελαγχολικός Νίκος (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος), ο «αιώνιος έφηβος» Βάκης (Πάνος Βλάχος) και ο πληγωμένος Μιχάλης (Προμηθέας Αλειφερόπουλος) είναι τρεις άνδρες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, μέχρι που εισβάλλει στη ζωή τους η Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη). Η μοναχική και μυστηριώδης γυναίκα τούς προσεγγίζει με μία σκοτεινή και ριψοκίνδυνη πρόταση. Θα την ακολουθήσουν στο σχέδιό της; Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στον ρόλο του Μανώλη, του αφοσιωμένου φίλου της Όλγας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης στους ρόλους των παιδικών φίλων Αντώνη και Αργύρη, αντίστοιχα. Στη σειρά συμμετέχουν, ακόμα, οι Αχιλλέας Ζέρβας, Αρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Άννα Μενενάκου, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, που δίνουν το δικό τους στίγμα στην εξέλιξη της ιστορίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το «Ριφιφί» γρήγορα μονοπώλησε το ενδιαφέρον και των χρηστών του δημοφιλούς μέσου.

Εν τω μεταξυ εχω συνηθισει Χαραλαμποπουλο σε κωμωδιες, αλλα πιστευω θα τα σπαει κι εδω #Ριφιφι

Αχ μωρε με πονεσε η ψυχη μου με την Μουρμουρη.. Εχασε ανδρα και παιδι.. Μαλλον σε ατυχημα..



Τα εντυπωσιακά σκηνικά

Για τις ανάγκες της σειράς, η παραγωγή επέλεξε να χτίσει την πόλη από την αρχή… Χαρακτηριστικά, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Νίκαια, κατασκευάστηκε η Καλλιρόης με τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τις πολυκατοικίες, την τράπεζα και το εμβληματικό ζαχαροπλαστείο που αποτελεί κεντρικό σημείο της δράσης.

Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας άντλησε έμπνευση από το «ριφιφί του αιώνα», τη ληστεία που πραγματοποιήθηκε το 1992 στην Τράπεζα Εργασίας. Απασχόλησε πρωτοσέλιδα και δελτία ειδήσεων για εβδομάδες και συνεχίζει να αποτελεί θρύλο αφού οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι. Οι ληστές, χρησιμοποιώντας μεθόδους που θύμιζαν κινηματογραφικό σενάριο, κατάφεραν να ανοίξουν ένα τούνελ περίπου 25 μέτρων από την κοίτη του Ιλισσού μέχρι το υπόγειο της τράπεζας. Εκτιμάται ότι χρειάστηκαν από 10 ημέρες έως και 3 μήνες για να ολοκληρώσουν το εγχείρημα. Παραβίασαν 301 από τις 1.151 θυρίδες, αφαιρώντας περιεχόμενο αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων δραχμών.