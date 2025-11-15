Σωτήρης Τσαφούλιας: «Δεν έχω φιλοδοξία να ασχοληθώ με τα κοινά για να ντρέπομαι να βγω από το σπίτι»

Για το ενδεχόμενο ενασχόλησής του με την πολιτική, μίλησε μεταξύ άλλων, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε το μεσημερί του Σαββάτου (15/11) στον Alpha.

Ο γνωστός δημιουργός σημείωσε: «έχω πει και στο παρελθόν ότι νομίζω πως δέντρα που μεταφυτεύονται συχνά δεν προοδεύουν. Από την άλλη νομίζω ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο επί της ουσίας, στον πυρήνα μας, δεν θέλουμε ακόμα να αλλάξουμε δυστυχώς. Ή δεν θέλουμε να κάνουμε τις αλλαγές που απαιτούνται για να φτάσουμε στα σημεία που θα έπρεπε να βρισκόμαστε».

«Δεν θεωρώ ότι αναγκαστικά κάποιος πρέπει να παρατήσει όποιο πεδίο είναι λειτουργικός και ότι μόνο από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Μπορεί ο καθένας, από τον τρόπο του, να είναι λειτουργικός προς μία αλλαγή. Νομίζω ότι είναι μία εποχή που είναι λίγο δύσκολη, από πολλές απόψεις και θα γίνει πολύ δυσκολότερη ακόμα. Αυτό φοβάμαι, το βλέπω δηλαδή να γίνεται», πρόσθεσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Θα σκεφτόμουν πολύ να εμπλακώ με την πολιτική εάν οι άνθρωποι, που θα με προσέγγιζαν, με ενέπνεαν για να κάνω κάτι το οποίο προσωπικά δεν έχω κανέναν λόγο ξαφνικά να μπω σε έναν τέτοιο κυκεώνα. Επίσης, δεν έχω καμιά φιλοδοξία, όπως πιστεύω ότι και πολλοί από τους πολιτικούς μας δεν είχαν αυτή τη φιλοδοξία, να ασχοληθώ με τα κοινά για να ντρέπομαι να βγω από το σπίτι μου ή να βρίζουν τα παιδιά και τους γονείς μου», κατέληξε ο γνωστός σκηνοθέτης.

Διαβάστε επίσης