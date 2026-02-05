«Ο Ημιυπαίθριος» - Η πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα του Γιώργου Αλκαίου στο θέατρο Coronet

Από 9 Φεβρουαρίου, κάθε Δευτέρα στις 20:00 και Τρίτη στις 21:00 

«Ο Ημιυπαίθριος» - Η πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα του Γιώργου Αλκαίου στο θέατρο Coronet
Τη πρώτη του απόπειρα του να παρουσιάζει στο ευρύ κοινό ένα θεατρικό του έργο, πραγματοποιεί ο Γιώργος Αλκαίος με τον «Ημιυπαίθριο».

Μία σύγχρονη νεοελληνική πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα όπου έντεκα ταλαντούχοι ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή και μετατρέπουν το χάος σε γέλιο και την καθημερινότητα σε φάρσα. Με όπλο το σουρεαλιστικό χιούμορ, τις απρόβλεπτες ανατροπές και τις σύγχρονες κοινωνικές αναφορές, η παράσταση φιλοδοξεί να σας μείνει αξέχαστη!

Ένας μεγάλος σεισμός.... μια σακούλα πειραματικά χρωματιστά χαπάκια Α.Ι... μια κόκκινη ατζέντα με απόρρητα τηλέφωνα... ο Τίμιος Σταυρός... ένα φέρετρο... ένας θησαυρός 5.000 λιρών... ένας στρίφτης ινδικής κάνναβης… μια βόμβα... ένας εγκλωβισμένος στα συντρίμμια... κάπου στο Παγκράτι...

Αν όλα αυτά σου φαίνονται άσχετα και υπερβολικά… έχεις δίκιο! Κι όμως, όλα χωράνε στην πρωτότυπη θεατρική κωμωδία-φάρσα.

Ξεκαρδιστικές καταστάσεις, όπου κανείς δεν είναι αθώος, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και τίποτα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε! Και το γέλιο μετατρέπεται στο πιο σοβαρό μέσο προβληματισμού.

Γιατί εδώ, ακόμα και το παράλογο… έχει τον λόγο του.

Δεν πρόκειται για την πρώτη του επαφή του Γιώργου Αλκαίου με το θέατρο. καθώς ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία ως ηθοποιός το 1989, με τη συμμετοχή του στη σειρά «Έλα στο Φως» της ΕΡΤ2. Την επόμενη χρονιά συμμετείχε στην παράσταση «Αντιγόνη», ως μέλος του Χορού, πλάι στη Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

«Ο Ημιυπαίθριος» σε κείμενο και διαλόγους του Γιώργου Αλκαίου και του Στράτου Αγιοστρατίτη έρχεται στο Θέατρο Coronet απο 9 Φεβρουαρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Κατάλληλο άνω των 18 ετών

Σκηνοθεσία:

Γιώργος Αλκαίος

Κείμενο - Διάλογοι:

Γιώργος Αλκαίος Στράτος Αγιοστρατίτης

Παίζουν (Αλφαβητικά)

Αγιοστρατίτης Στράτος, Δεληκάρης Άγγελος, Κοτζαμάνης Θωμάς, Κρητικός Γιώργος, Κρυεμάδι Παναγιώτης, Λύκου Μαιρινίκη, Τατάνη Βίρνα, Τριχάς Βασίλης, Τσουρουνάκης Γιάννης, Τσώρου Εμμανουέλα, Φασόλη Μιράντα.

Σπικάζ παράστασης: Γιάννης Τσουρουνάκης - Βίκυ Ανδρή

Διεύθυνση / Οργάνωση παραγωγής: Χρήστος Ξηρογιάννης

Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά

Σχεδιασμός φωτισμού: Θοδωρής Κόκκινος

Φώτα: Βαγγέλης Κολώνιας

Ενδυματολόγος: Καλλιόπη Λαλιώτη

Γραφιστική Επιμέλεια: Άντζη Σκλαβενίτη

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Αλκαίος

Φωτογραφία: Βαγγέλης Στεφάνου

Δημόσιες σχέσεις / Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Παραγωγή: Utopia+

Κάθε Δευτέρα στις 20:00 και Τρίτη στις 21:00 στο Θέατρο CORONET

Διάρκεια: 120’ με διαλειμμα.

Φρύνης 11 και Υμηττού, Παγκράτι.

Οι τιμές των εισιτηρίων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση στην αίθουσα και κυμαίνονται από 12€ έως 18€.

Προπώληση: more.com

