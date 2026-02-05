Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Πρώτες φωτογραφίες από «Το ξενοδοχείο η νύχτα που πέφτει»

«Δεν επιτρέπεται να έχετε τρύπες σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Βάζετε σε κίνδυνο ολόκληρη την πόλη»

Ένας παράξενος ξενοδόχος υποδέχεται σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου που δεν έχει φως, ούτε παράθυρο, ούτε θέρμανση, ένα νεαρό ζευγάρι. Τους συμβουλεύει να μιλούν χαμηλόφωνα και φεύγοντας, κλειδώνει την πόρτα. Το κτίριο σταδιακά καταρρέει και σύντομα πρόκειται να κατεδαφιστεί. Τους έχουν άραγε παγιδεύσει;

Μέσα σε αυτήν την αινιγματική και ασφυκτική κοσμική συνθήκη, η πραγματικότητα, το ασυνείδητο, η μνήμη μπλέκονται αξεδιάλυτα. Οι δύο νέοι προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο στον οποίο ρίχτηκαν, να νοηματοδοτήσουν τη σχέση τους και να ζήσουν το παρόν από τον παράδεισο ως την κόλαση δημιουργώντας εκ νέου το παρελθόν, πραγματικό ή φανταστικό.

Ο έρωτάς τους ρηγματώνει τον χρόνο και τους επιτρέπει να ονειρεύονται και να οραματίζονται. Οι τοίχοι του ξενοδοχείου όμως είναι διάφανοι και ο Νόμος έξω καραδοκεί και είναι αμείλικτος. Υπάρχει, άραγε, περιθώριο για ανυπακοή;

Η παράσταση αξιοποιεί τον σουρεαλιστικό κόσμο και τα γλωσσικά παιχνίδια του κειμένου δημιουργώντας μια εφιαλτική, απειλητική συνθήκη που επιχειρεί να αναδείξει τα αδιέξοδα του ανθρώπου εστιάζοντας στην υπαρξιακή αγωνία, το αίσθημα της ματαιότητας, τη δυσκολία στην επικοινωνία και τον χαοτικό κόσμο μέσα στον οποίο η νέα γενιά προσπαθεί να επαναστατήσει.

Η σκοτεινή, υπαινικτική ατμόσφαιρα και το απόκοσμο προκαλούν τον θεατή να έρθει αντιμέτωπος με τον δικό του ανεξερεύνητο εαυτό, με τις δικές του ματαιώσεις, με το δικό του κατακερματισμένο είδωλο, αλλά και με το εκτυφλωτικό φως που διαχέεται στην απόλυτη νύχτα των κεραυνών.

“L’amour fou est la nuit des éclairs.” - André Breton

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Βασιλική Ράπτη, Αγγελική Ασπρούλη

Σκηνοθεσία: Λίνα Φούντογλου

Δραματουργία παράστασης: Εύη Προύσαλη

Μουσική σύνθεση: Ιωάννης Βουδούρης

Σκηνογραφική επιμέλεια: Τάσος Κονταξής

Επιμέλεια κίνησης: Βρισηίδα Σολωμού

Σχεδιασμός φωτισμών: Λάμπρος Παπούλιας

Βοηθός σκηνοθέτη: Στέφανος Συκιώτης

Φωτογραφίες παράστασης - Trailer: Τζωρτζίνα Πιτιανούδη

Φωτογραφίες προώθησης: Ελένη Σπαθή

3D κατασκευή: Γιώργος Αρώνης

Σχεδιασμός αφίσας: Creatures Creative Studio

Συμπαραγωγή: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά & t-shOrt / Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης

Ερμηνεύουν:

Άγγελος Παππάς

Πέννυ Σακελλαριάδη

Λίνα Φούντογλου

Αλέξανδρος Χούντας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

Από Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Πέμπτη έως Σάββατο, 20:30 | Κυριακή, 19:00

Διάρκεια: 70΄

Τελευταίες παραστάσεις έως 1η Μαρτίου 2026

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Στο ταμείο του θεάτρου

Online: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ | Εισιτήρια εδώ!

Τιμές: 17€ κανονικό, 12€ ( φοιτητές, μαθητές, άνω των 65), 8€ (άνεργοι, ΑμεΑ, ομαδικό), 5€ (ατέλειες, ΣΕΗ, ΑΣΚΤ, ΠΕΣΥΘ)

