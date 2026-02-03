Ανεξάρτητα Κράτη: Ξεκίνησε η προπώληση για την καλοκαιρινή περιοδεία 2026

Μετά από δύο σεζόν μεγάλης επιτυχίας στο Θέατρο Χώρα, τα Ανεξάρτητα Κράτη ξεκινούν το καλοκαίρι του 2026 μια περιοδεία λίγων σταθμών σε μεγάλα ανοιχτά θέατρα

Elina Giounanli/nophoto.gr
Το δημοσιογραφικό δράμα Ανεξάρτητα Κράτη, που συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρώνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης, κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό, χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό, τον ωμό ρεαλισμό και τις καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών.

Τα Ανεξάρτητα Κράτη, που έχουν καθιερωθεί ως ένα σημαντικό έργο της νέας ελληνικής δραματουργίας, είναι μια παράσταση αιχμηρής πολιτικής κριτικής, που ρίχνει μια λοξή ματιά στην πρόσφατη ιστορία μας για να σχολιάσει καυστικά την διαπλοκή ΜΜΕ - εξουσίας στη χώρα μας και να μας προβληματίσει για το σήμερα…

ane3arthta-krath-elina-gioynanlh-13.jpg

Λόγω μεγάλης ζήτησης και μετά από δυο σεζόν συνεχόμενων sold out στο Θέατρο Χώρα, το Θέατρο του Νέου Κόσμου ξεκινάει από σήμερα την διάθεση εισιτηρίων για τους πρώτους σταθμούς της καλοκαιρινής περιοδείας 2026!

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ – 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

ane3arthta-krath-elina-gioynanlh-7.jpg

Η υπόθεση

Δεκέμβριος 1977. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και κατόπιν τετράμηνης πολιορκίας το κηρύσσει "Ανεξάρτητο Κράτος".

11 Ιουλίου 1978. Τρίτη ξημερώματα γύρω στις 4:00. Στα γραφεία γνωστής εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του γιατρού μετά από την εντολή του υπουργείου δημόσιας τάξης για επέμβαση και λήξη της πολιορκίας. Μέσα σε αυτά τα γραφεία, γινόμαστε μάρτυρες της ζωής των δημοσιογράφων του οργανισμού από εκείνη την ημέρα, μέχρι και την επέτειο του θανάτου του Βασίλη Τσιρώνη ακολουθώντας την φανταστική ιστορία της Μαρίας Θεοφίλου, μιας νεαρής δημοσιογράφου η οποία γοητευμένη από την περίπτωση του γιατρού, αποφασίζει να εισχωρήσει στην υπόθεση και να μάθει την αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Ήταν αυτοκτονία όπως ισχυρίστηκε η αστυνομία ή κρατική δολοφονία;

ane3arthta-krath-elina-gioynanlh-4.jpg

Η αναζήτηση για την αξία της αλήθειας και την θέση της γυναίκας μέσα σε ένα πλήρως ανδροκρατούμενο περιβάλλον προωθεί τα γεγονότα, κάτω από την βαριά σκιά του κρατικού και παρακρατικού μηχανισμού.

Τα πρόσωπα και οι καταστάσεις του έργου, είναι προϊόν μυθοπλασίας και ίσως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

ane3arthta-krath-elina-gioynanlh-5.jpg

Ανεξάρτητα Κράτη

Κείμενο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Γιώργος Παλούμπης

Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος Νατάσσα Παπαστεργίου

Πρωτότυπη μουσική Κώστας Νικολόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών Βασίλης Κλωτσοτήρας

Σχεδιασμός ήχου Ανδρέας Μιχόπουλος

Video design Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Βοηθός σκηνοθέτη Παναγιώτα Παπαδημητρίου

Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου Μαριάνθη Ράδου

Ακούγονται οι μουσικοί

Θάνος Καζαντζής τύμπανα

Νίκος Παπαϊωάννου μπάσο, analog synth

Κώστας Νικολόπουλος κιθάρες

ane3arthta-krath-elina-gioynanlh-3.jpg

Παίζουν: Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου

ane3arthta-krath-elina-gioynanlh-1.jpg

Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή

Trailer Θωμάς Παλυβός

ane3arthta-krath-elina-gioynanlh-6.jpg

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ – 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/aneksartita-krati-2os-xronos/

