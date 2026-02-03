Ιβάνοφ και Φονιάς «σαρώνουν» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Δύο από τις σημαντικότερες παραστάσεις της σεζόν παρουσιάζονται αυτές τις μέρες στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, κατακτώντας κάθε βραδύ το θερμό χειροκρότημα και αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Δύο σπουδαία έργα με διαφορετικές καταβολές, δυο σκηνοθέτες διαφορετικής γενιάς, δυο διαφορετικές σκηνικές προτάσεις, δύο ξεχωριστοί πρωταγωνιστές.

Το κλασικό αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «ΙΒΑΝΟΦ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά με πρωταγωνιστή τον Αργύρη Ξάφη και το σπαρακτικό νεοελληνικό έργο του Βασίλη Κατσικονούρη «Ο ΦΟΝΙΑΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΘΩΩΣΗ» σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Σαράντη, συνεχίζονται με μεγάλη ανταπόκριση, καθημερινά σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, πιστό στην αποστολή του, επενδύει στην κοινωνική αποδοχή χωρίς εκπτώσεις και διατρέχει το θεατρικό φάσμα με σοβαρό, απαιτητικό και ταυτόχρονα πειστικό τρόπο.

Δείτε εδώ τις πρώτες φωτογραφίες και από τις δύο παραστάσεις και προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για τον «Ιβάνοφ» εδώ και για τον «Φονιά» εδώ.

«ΙΒΑΝΟΦ!»

Παραστάσεις: Τετάρτη 19.00, Πέμπτη 20.30, Παρασκευή, 20.30, Σάββατο 18.00 & 21.00 και Κυριακή 19.00

Ερμηνεύουν: Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Νταλιάνης, Μαρία Σκουλά, Νίκος Χατζόπουλος, Κατερίνα Λυπηρίδου, Αλεξάνδρα Καζάζου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Χάρης Φραγκούλης, Θανάσης Δόβρης, Νικόλας Χανακούλας, Ευάγγελος Βογιατζής και ο Blaine Reininger των Tuxedo Moon ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.

«Ο ΦΟΝΙΑΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΘΩΩΣΗ»

Παραστάσεις: Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Φώτης Θωμαϊδης, Φωτεινή Ντεμίρη, Γεωργία Συφιανού, Στέργιος Αντούλας, Γιώργος Παράσχος, Γιώργος Λάμπρης, Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Πάνος Βαβάμης, Αναΐς Έλληνα