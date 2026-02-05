Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

Αν ανήκεις σε όσους προσέχουν τη διατροφή τους, δύσκολα δεν έχεις ακούσει για τους σπόρους chia και τα –σχεδόν μυθικά– οφέλη τους για την υγεία. Οι μικροσκοπικοί μαύροι ή λευκοί σπόροι θεωρούνται διατροφικές «βόμβες», καθώς είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνη, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα.

Κι όμως, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που πολλοί αγνοούν και μπορεί να αποδειχθεί προβληματική αν δεν δοθεί η απαραίτητη προσοχή.

Τα οφέλη που τους έκαναν superfood

Οι σπόροι chia προέρχονται από το φυτό Salvia hispanica και, σύμφωνα με ειδικούς, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης, στην καλύτερη ψυχική υγεία, στη μείωση της φλεγμονής, στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Νεότερη έρευνα από επιστήμονες στη Βραζιλία έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη φήμη τους, επιβεβαιώνοντας ότι τα οφέλη τους δεν είναι απλώς διατροφικός μύθος. Δεν είναι τυχαίο ότι η πλειονότητα των ειδικών συμφωνεί πως, αν δεν υπάρχουν ήδη στη διατροφή μας, αξίζει να ενταχθούν.

Ο κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος δρ Κιθ Αγούμπ, μιλώντας στο National Geographic, υπογράμμισε ότι οι σπόροι chia είναι «γεμάτοι με θρεπτικά στοιχεία που λείπουν από τη διατροφή πολλών ανθρώπων».

Η παγίδα που αγνοούν πολλοί

Παρά τα εντυπωσιακά οφέλη τους, οι σπόροι chia έχουν ένα χαρακτηριστικό που απαιτεί προσοχή: την ικανότητά τους να απορροφούν υγρά. Σύμφωνα με το Healthline, μπορούν να απορροφήσουν έως και 12 φορές το βάρος τους όταν έρθουν σε επαφή με υγρό.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι ειδικοί προειδοποιούν πως δεν πρέπει να καταναλώνονται στεγνοί. Όπως εξηγεί ο δρ Αγούμπ, αν φαγωθούν χωρίς να έχουν μουλιάσει πρώτα, «θα διογκωθούν κάπου μέσα στο γαστρεντερικό σύστημα».

Η σύστασή του είναι σαφής: περίπου ένα τέταρτο του φλιτζανιού chia seeds πρέπει να συνδυάζεται με υγρό και να αφήνεται να μουλιάσει για τουλάχιστον δέκα λεπτά πριν από την κατανάλωση. Μάλιστα, αστειευόμενος, συμβουλεύει να τα μετράμε πάνω από τον νεροχύτη, καθώς αν χυθούν «θα τα βρίσκεις για πάντα, ακόμη και σε άλλα δωμάτια».

Όταν τα πράγματα πήγαν στραβά

Η προειδοποίηση δεν είναι θεωρητική. Σε καταγεγραμμένο περιστατικό, ένας νεαρός άνδρας κατέληξε με μια ζελατινώδη μάζα κολλημένη στον οισοφάγο του, αφού κατανάλωσε στεγνούς σπόρους chia που απορρόφησαν υγρά μέσα στο σώμα του. Η γιατρός που τον ανέλαβε, δρ Ρεμπέκα Ρολ, περιέγραψε την υφή της μάζας ως «σαν πλαστελίνη». Το περιστατικό δημοσιεύτηκε το 2014 στο American Journal of Gastroenterology.

Πώς να τους εντάξεις σωστά στη διατροφή σου

Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τα chia seeds με ασφάλεια, οι ειδικοί συνιστούν σταδιακή ένταξή τους στη διατροφή. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες, ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί.

Με λίγα λόγια, οι σπόροι chia μπορούν πράγματι να ωφελήσουν την υγεία, αρκεί να καταναλώνονται σωστά. Το μούλιασμα δεν είναι λεπτομέρεια, αλλά βασικός κανόνας.