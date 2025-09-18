Σωτήρης Τσαφούλιας: Είναι συχνό φαινόμενο να παρεξηγείται μια ατάκα μου

O Σωτήρης Τσαφούλιας, σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε σε μία ατάκα του που είχε παρεξηγηθεί.

«Τώρα τελευταία είναι συχνό φαινόμενο το να παρεξηγείται μια ατάκα μου. Επειδή γίνεται γενικά μια προσπάθεια για cancel, δεξιά και αριστερά όπου μπορείς, ναι γίνεται. Δηλαδή η τελευταία προσπάθεια ήταν όταν ένας δημοσιογράφος, του οποίου δεν θα πω το όνομα, με μετριότατα ελληνικά, που τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ ωραία, έγραψε ένα υπέροχο άρθρο για να με αποδομήσει επειδή είχα πει πως θεωρώ ότι το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια στο στόμα των αντιρατσιστών ήταν το Black Like Matters”.