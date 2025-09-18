Σωτήρης Τσαφούλιας: Είναι συχνό φαινόμενο να παρεξηγείται μια ατάκα μου

Οι δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια για μία φράση του που «πυροδότησε» αντιδράσεις

Newsbomb

Σωτήρης Τσαφούλιας: Είναι συχνό φαινόμενο να παρεξηγείται μια ατάκα μου
Αρχείου - Eurokinissi
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O Σωτήρης Τσαφούλιας, σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε σε μία ατάκα του που είχε παρεξηγηθεί.

«Τώρα τελευταία είναι συχνό φαινόμενο το να παρεξηγείται μια ατάκα μου. Επειδή γίνεται γενικά μια προσπάθεια για cancel, δεξιά και αριστερά όπου μπορείς, ναι γίνεται. Δηλαδή η τελευταία προσπάθεια ήταν όταν ένας δημοσιογράφος, του οποίου δεν θα πω το όνομα, με μετριότατα ελληνικά, που τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ ωραία, έγραψε ένα υπέροχο άρθρο για να με αποδομήσει επειδή είχα πει πως θεωρώ ότι το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια στο στόμα των αντιρατσιστών ήταν το Black Like Matters”.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα δοθεί - Ποιοι μένουν εκτός

23:13ΥΓΕΙΑ

Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για υγεία εγκεφάλου και καρδιάς

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή χρυσού βραχιολιού από την εποχή των Φαραώ - Το κόσμημα κατέληξε σε χυτήριο

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εθνική Οδό στο ύψος του Μαρτίνου: Νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα ένας άνδρας

23:00ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Εισήγηση για αναστολή εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία - Αντίδραση στην αιματηρή επίθεση φορτηγού κονβόι

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκε 57χρονη στον Πύργο Ηλείας

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση έκανε το ελικόπτερο του Τραμπ

22:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν μέλη σπείρας που διέπραττε κλοπές αυτοκίνητων σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττική

22:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΔΥ: 226 νέες εισαγωγές με COVID-19 και δύο θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδιακομιδή 50χρονης τετραπληγικής από τη Γερμανία με παρέμβαση δύο υπουργείων - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κατερίνης

22:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Αστυνομικοί ξερίζωσαν γιγαντιαία φυτεία κάνναβης στον Όλυμπο - Εντοπίστηκαν πάνω από 5.000 δενρύλλια

22:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: «Βλέπει» Νικ Καλάθη για ενίσχυση στην περιφέρεια

22:15LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: Είναι συχνό φαινόμενο να παρεξηγείται μια ατάκα μου

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (18/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.800.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Συντρίμμια ρωσικού drone εντοπίστηκαν στη Λετονία

21:49LIFESTYLE

Χρίστος Κούγιας: Δημιούργησε ιστοσελίδα προς τιμήν του πατέρα του

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στη Βρετανία: Βασιλικές τιμές, πολιτικές ισορροπίες και σκληρά διλήμματα για τον Στάρμερ

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Σάρωσε» η Μπριζ του Τζόλη, μοιραίος ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εθνική Οδό στο ύψος του Μαρτίνου: Νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα ένας άνδρας

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Monic Karungi: Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party - Τα ακραία φετίχ, ο εγκέφαλος του δικτύου και η έρευνα των συγγενών

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση έκανε το ελικόπτερο του Τραμπ

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η γυναικοκτονία που σόκαρε τη χώρα «Θα με πάρουν στα σοβαρά μόνο όταν με σκοτώσει»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Δικαστική παρέμβαση για τον θάνατό της - Στην Αθήνα η ταφή της

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

23:13ΥΓΕΙΑ

Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για υγεία εγκεφάλου και καρδιάς

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Απροειδοποίητη επίσκεψη Τραμπ τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη και μυστικές διαπραγματεύσεις για την Γάζα!

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης - «Καλπάζει» η Νέα Δημοκρατία

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Το χρονολόγιο της ΕΛ.ΑΣ για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Τα 35 δραματικά λεπτά στο Πέραμα

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα επίθεση λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά - Σώθηκε χάρη στην επέμβαση περαστικού

08:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκε 57χρονη στον Πύργο Ηλείας

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ