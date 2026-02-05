Βρετανία: Η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον σε ρόλο… μοδίστρας

H πριγκίπισσα της Ουαλίας έβαλε τις τελευταίες ραφές στο εσωτερικό ενός παντελονιού, το οποίο θα δώσει ως δώρο στον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Newsbomb

Βρετανία: Η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον σε ρόλο… μοδίστρας

Η Κέιτ Μίντλετον.

AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πριγκίπισσα της Ουαλίας αλλά και... μοδίστρα. Η Κέιτ Μίντλετον αποτελεί συχνά πεδίο αναφοράς για τη μόδα, αλλά συνήθως για τα ρούχα που φοράει και όχι για αυτά που δημιουργεί.

Η πριγκίπισσα βρέθηκε στο εργοστάσιο Hiut Denim στην Ουαλία στις 3 Φεβρουαρίου, όπου συμμετείχε στη γραμμή παραγωγής μαζί με τους εκπαιδευόμενους που μαθαίνουν το επάγγελμα. Κάθε ζευγάρι τζιν Hiut έχει ραμμένο στο εσωτερικό του ένα σήμα «Made in Wales» και η Κέιτ έραψε τις τελευταίες ραφές για την ετικέτα στο εσωτερικό ενός τζιν τύπου Hack για τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η εκπαιδευόμενη Φοίβη Φίλιπς δήλωσε: «Εγώ ξεκίνησα και τη ρώτησα αν ήθελε να κάνει το τελευταίο κομμάτι. Είπε ότι θα το έκανε. Ήταν υπέροχη. Είναι πολύ προσιτή».

Η πριγκίπισσα Κέιτ προέβλεψε ότι ο σύζυγός της θα ενθουσιαζόταν με το δώρο. «Θα τα λατρέψει», είπε.

Η Κέιτ έλαβε επίσης ως δώρο ένα ζευγάρι από το νέο σχέδιο Mari της εταιρείας, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. «Πήρε το πρώτο τελειωμένο τζιν Mari», δήλωσε η κυρία Φίλιπς.

https://www.instagram.com/p/DUV_a4JiB1v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα ακολουθήσει τη Μέγκαν Μαρκλ φορώντας ένα ζευγάρι από τη μάρκα. Τον Ιανουάριο του 2018, η δούκισσα του Σάσεξ βοήθησε να γίνει γνωστή η Hiut Denim όταν φόρεσε το ψηλόμεσο skinny τζιν Dina της μάρκας σε μια επίσημη περιοδεία στο Κάρντιφ με τον τότε αρραβωνιαστικό της, τον πρίγκιπα Χάρι. Η μόδα αυτή έφερε τη μάρκα στο προσκήνιο παγκοσμίως και οδήγησε σε τεράστια ζήτηση για παραγγελίες, την οποία ο συνιδρυτής David Hieatt απέδωσε στο «φαινόμενο Μέγκαν Μαρκλ». Το σχέδιο αυτό έχει σταματήσει να παράγεται.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η πριγκίπισσα Κέιτ δοκίμασε επίσης να κόψει το τζιν, καθώς ετοιμαζόταν.

«Έκανε μια υπέροχη γραμμή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Johann Von Loeper. «Στη συνέχεια ζήτησε από τον Claudio [μέλος του προσωπικού] να της δείξει πώς γίνεται, και αυτός το έκανε υπέροχα».

*Με πληροφορίες από People

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου

16:00MEETING POINT

Βενιζέλος στο Newsbomb: Ανιστόρητο ότι ασκώ κριτική επειδή ο Μητσοτάκης δεν με πρότεινε για Πρόεδρο Δημοκρατίας

15:52LIFESTYLE

Survivor spoiler: Πότε θα δούμε τους νέους παίκτες στον Άγιο Δομίνικο

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παναγόπουλος για δέσμευση των λογαριασμών του: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα - Θέμα χρόνου η αποκατάσταση της αλήθειας»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ρωσίας στα ΗΑΕ: «Πραγματικά εποικοδομητικές» λέει το Κίεβο

15:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων από την Α’ Λυκείου – Τα σενάρια για τις αλλαγές

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική θύελλα στην Αγγλία: Ο Κιρ Στάρμερ ζητά συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία - Η δράση του

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών

15:18ΥΓΕΙΑ

Η μεσογειακή διατροφή συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού στις γυναίκες

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατηγορούμενος για «βοήθεια προς τον εχθρό» ο αδελφός του αρχηγού μυστικών υπηρεσιών του στρατού

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Άρειο Πάγο: Απόφαση-σταθμός υπέρ των δανειοληπτών - Τερματίζονται οι πρακτικές funds και τραπεζών

14:57LIFESTYLE

Βρετανία: Η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον σε ρόλο… μοδίστρας

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Δικαίωση για 250.000 δανειολήπτες από τον Άρειο Πάγο – Πώς υπολογίζεται πλέον ο τόκος στα «κόκκινα» δάνεια

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Ο Σερκάν πέθανε μπρος στα μάτια των παιδιών του, εγώ υπέστην έμφραγμα» λέει ο πατέρας του

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Ημιυπαίθριος» - Η πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα του Γιώργου Αλκαίου στο θέατρο Coronet

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Επστάιν: Ζητούσε συμβουλές από τον Τσόμσκι για να αντιμετωπίσει τη «φρικτή» κάλυψη των μέσων ενημέρωσης

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του «Hellenic Heritage»: Ο Πολιτισμός να αναδειχθεί σε κεντρικό αναπτυξιακό πυλώνα - «Εμβληματικό έργο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:26ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία - Η δράση του

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Ο Σερκάν πέθανε μπρος στα μάτια των παιδιών του, εγώ υπέστην έμφραγμα» λέει ο πατέρας του

15:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων από την Α’ Λυκείου – Τα σενάρια για τις αλλαγές

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο μετά την περιπέτεια υγείας - Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Δικαίωση για 250.000 δανειολήπτες από τον Άρειο Πάγο – Πώς υπολογίζεται πλέον ο τόκος στα «κόκκινα» δάνεια

11:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου!

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

18:30LIFESTYLE

MasterChef: Θυμάστε την εκρηκτική Σπυριδούλα Καραμπουτάκη; Επιστρέφει στον διαγωνισμό

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Λαβρόφ κατά Ελλάδας: «Διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ