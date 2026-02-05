Βρετανία: Η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον σε ρόλο… μοδίστρας

Πριγκίπισσα της Ουαλίας αλλά και... μοδίστρα. Η Κέιτ Μίντλετον αποτελεί συχνά πεδίο αναφοράς για τη μόδα, αλλά συνήθως για τα ρούχα που φοράει και όχι για αυτά που δημιουργεί.

Η πριγκίπισσα βρέθηκε στο εργοστάσιο Hiut Denim στην Ουαλία στις 3 Φεβρουαρίου, όπου συμμετείχε στη γραμμή παραγωγής μαζί με τους εκπαιδευόμενους που μαθαίνουν το επάγγελμα. Κάθε ζευγάρι τζιν Hiut έχει ραμμένο στο εσωτερικό του ένα σήμα «Made in Wales» και η Κέιτ έραψε τις τελευταίες ραφές για την ετικέτα στο εσωτερικό ενός τζιν τύπου Hack για τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η εκπαιδευόμενη Φοίβη Φίλιπς δήλωσε: «Εγώ ξεκίνησα και τη ρώτησα αν ήθελε να κάνει το τελευταίο κομμάτι. Είπε ότι θα το έκανε. Ήταν υπέροχη. Είναι πολύ προσιτή».

Η πριγκίπισσα Κέιτ προέβλεψε ότι ο σύζυγός της θα ενθουσιαζόταν με το δώρο. «Θα τα λατρέψει», είπε.

Η Κέιτ έλαβε επίσης ως δώρο ένα ζευγάρι από το νέο σχέδιο Mari της εταιρείας, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. «Πήρε το πρώτο τελειωμένο τζιν Mari», δήλωσε η κυρία Φίλιπς.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα ακολουθήσει τη Μέγκαν Μαρκλ φορώντας ένα ζευγάρι από τη μάρκα. Τον Ιανουάριο του 2018, η δούκισσα του Σάσεξ βοήθησε να γίνει γνωστή η Hiut Denim όταν φόρεσε το ψηλόμεσο skinny τζιν Dina της μάρκας σε μια επίσημη περιοδεία στο Κάρντιφ με τον τότε αρραβωνιαστικό της, τον πρίγκιπα Χάρι. Η μόδα αυτή έφερε τη μάρκα στο προσκήνιο παγκοσμίως και οδήγησε σε τεράστια ζήτηση για παραγγελίες, την οποία ο συνιδρυτής David Hieatt απέδωσε στο «φαινόμενο Μέγκαν Μαρκλ». Το σχέδιο αυτό έχει σταματήσει να παράγεται.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η πριγκίπισσα Κέιτ δοκίμασε επίσης να κόψει το τζιν, καθώς ετοιμαζόταν.

«Έκανε μια υπέροχη γραμμή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Johann Von Loeper. «Στη συνέχεια ζήτησε από τον Claudio [μέλος του προσωπικού] να της δείξει πώς γίνεται, και αυτός το έκανε υπέροχα».

*Με πληροφορίες από People

