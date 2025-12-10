Άγιος Έρωτας: Η καθηλωτική σκηνή που γυρίστηκε με κασκαντέρ

Η μεγάλη επιτυχία του ALPHA, ο «Άγιος Έρωτας», έρχεται απόψε με ένα καθηλωτικό επεισόδιο και σκηνές που χρειάστηκαν κασκαντέρ για να γυριστούν.

Η Σοφία στην προσπάθειά της να βλάψει την Αναστασία, δεν διστάζει να την σπρώξει από το μπαλκόνι και να την ρίξει στο κενό. Μια ιδιαίτερα απαιτητική και επικίνδυνη σκηνή, στην οποία συμμετείχε κασκαντέρ, καθώς πραγματοποιήθηκε αληθινή πτώση.

Εκεί βρέθηκε η κάμερα της «Super Κατερίνα» και κατέγραψε το παρασκήνιο. «Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πολύ ωραίο γύρισμα, πολύ αβανταδόρικο. Είχαμε κασκαντέρ, κάναμε πτώσεις σε στρώματα, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει», είπε η Ιφιγένεια Καραμήτρου.

Ο σκηνοθέτης της σειράς, Πιέρρος Ανδρακάκος, παραδέχεται ότι στη σειρά υπάρχουν πολλές απαιτητικές και εντυπωσιακές σκηνές υψηλών προδιαγραφών, αλλά η κάθε σκηνή γίνεται καλύτερη από ό,τι είχαν φανταστεί. Όσο για τη συγκεκριμένη σκηνή «χρησιμοποιήσαμε κασκαντέρ τον Κρις Ραντάνοφ, που ήρθε και μας βοήθησε, αλλά βοήθησε και η Ιφιγένεια που έπεσε στο τελευταίο μέτρο»…

Τι θα δούμε απόψε

Η Χλόη, ο Αργύρης, η Σμαρώ και ο Κλεάνθης ανακουφίζονται από την διαπίστωση πως το θύμα του τροχαίου ατυχήματος δεν είναι η μικρή Ελευθερία. Ο Χάρης ετοιμάζεται να λάβει δραστικά μέτρα κατά της Σοφίας. Η δίκη του Παύλου πλησιάζει και η Θάλεια τον επισκέπτεται στη φυλακή. Εκείνος νομίζει πως θα τον βοηθήσει, αλλά θορυβείται από τη στάση της. Η Φανή προτείνει στον πατέρα Νικόλαο να μένει μαζί του και με την Πετρούλα στη Στέρνα, αιφνιδιάζοντάς τον.

Ο Κυριάκος από την πλευρά του, υποψιάζεται έντονα πως ο Στέφανος και ο Πέτρος είναι κάπου παράνομα μπλεγμένοι. Η Νότα στριμώχνεται από τον Ιταλό, που την απειλεί, ζητώντας από εκείνη τα χρήματα που του χρωστάει ο Λούης. Εν τω μεταξύ, ο Αντρέας οργανώνει μια συνάντηση, για να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους για την επερχόμενη δίκη. Εκεί, όμως εμφανίζεται ακάλεστη και η Σοφία!

