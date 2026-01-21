Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό το βράδυ της Τρίτης - Ανατροπή από το MEGA

Ο ανταγωνισμός στη βραδινή ζώνη φουντώνει, το δεύτερο μισό της σεζόν, με σειρές και ριάλιτι να διασταυρώνουν τα ξίφη τους… Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης, η ανατροπή ήρθε από το MEGA.

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, που μεταδόθηκε από το Μεγάλο Κανάλι, σάρωσε σε τηλεθέαση και έφερε νέα δεδομένα. Χαρακτηριστικά, σημείωσε 26,3% στο σύνολο και 25,8% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ALPHA, η δραματική σειρά «Άγιος Έρωτας» κατέγραψε 17,8% στο σύνολο και 13% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ώρα, το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 κράτησε παρέα στο 13,8% του συνόλου και στο 8,9% των τηλεθεατών 18-54.

Στο STAR, το «MasterChef» έδειξε ξανά τη δυναμική του καταγράφοντας 14,3% στο δυναμικό κοινό. Στο σύνολο, ο διαγωνισμός μαγειρικής σημείωσε 11,2%. Το ριάλιτι του ΣΚΑΪ, «Survivor», βρέθηκε στο 11,2% του συνόλου και στο 9,5% του δυναμικού κοινού. Το «Real View» του OPEN δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 2,5% του συνόλου και το 2,7% του δυναμικού κοινού.

Στη ζώνη 20.00-21.00, η σειρά «Να μ’αγαπάς» έφτασε το 21,1% του συνόλου και στο 15,9% του δυναμικού κοινού.

