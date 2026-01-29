Τηλεθέαση: MasterChef και Survivor απέναντι στον Ολυμπιακό

Οι δύο σειρές του MEGA, «Η Γη της ελιάς» και «Μια νύχτα μόνο», δεν βγήκαν στον αέρα το βράδυ της Τετάρτης δίνοντας τη θέση τους στο ματς Άγιαξ- Ολυμπιακός. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας σάρωσε στο Μεγάλο κανάλι συγκεντρώνοντας 28,3% στο σύνολο και 26,8% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Post Game», που πήρε το lead in, στη late night ζώνη, εκτοξεύτηκε στο 20,3% στο σύνολο και στο 19% στο δυναμικό κοινό.

Στο STAR, το «MasterChef» σημείωσε 11,3% στο σύνολο και 12,6% στους τηλεθεατές 18-54. Ο διαγωνισμός μαγειρικής έχει ξεκινήσει με μεγάλο ενδιαφέρον για το κοινό και αναμένεται να συνεχίσει με εκπλήξεις.

Την ίδια ώρα, το «Survivor» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 11,8% στο σύνολο και 9,8% στο δυναμικό κοινό κρατώντας το κεφάλι ψηλά. Το ριάλιτι πήρε χθες το lead in από τη σειρά «Τότε και τώρα», που κατέγραψε 9,4% και 9,8% αντίστοιχα.

Στον ΑΝΤ1, η σειρά «Grand Hotel» κράτησε παρέα στο 15% του συνόλου και στο 9,6% του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή του OPEN, «Real View», συγκέντρωσε 2,2% και 1,9% αντίστοιχα.

