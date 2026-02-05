5 ελληνικές σειρές που πρέπει να δεις στο Netflix

Το επίπεδο της μυθοπλασίας έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, με καταξιωμένους ηθοποιούς του θεάτρου να λένε «ναι» στη μικρή οθόνη, «νέο αίμα» να κερδίζει τις εντυπώσεις, σεναριογράφους και σκηνοθέτες να δίνουν ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που θυμίζει κινηματογράφο. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα οι εγχώριες σειρές να τραβούν το ενδιαφέρον του Netflix. Έτσι λοιπόν, οι ελληνικές παραγωγές που προβάλλονται στη δημοφιλή πλατφόρμα είναι αρκετές και εμείς συγκεντρώσαμε τις καλύτερες.

Γιατί ρε πατέρα;

Από την τηλεοπτική συχνότητα του ΑΝΤ1, που θα έλεγε κάποιος ότι δεν σημειώνει την αναμενόμενη τηλεθέαση, θα βρεθεί στο Netflix όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες. Η κωμωδία ξεκινά όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης (Ηλίας Βαλάσης) πεθαίνει, αφήνει πίσω του…το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Πρώτοι απ’ όλους τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη από τρεις διαφορετικούς γάμους, που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Ο Νίκος (Κωνταντίνος Λιάρος), ο Φώντας (Μιχάλης Μιχαλακίδης) και η Βιβή (Θεανώ Κλάδη). Μαζί τους θα μπλέξουν και μία πρώην κουνιάδα του Τσατσάνη, η Αντιγόνη (Κωνσταντίνα Μιχαήλ), μία πρώην σύζυγος του, η Χρυσώ (Φωτεινή Παπαχριστοπούλου), μία κομμώτρια, η Μάγδα (Νίκη Λάμη), ένας μανικιουρίστας, ο Δάκης (Θάνος Μπίρκος), και το δεξί χέρι και συνεργάτης του Τσατσάνη, ο Μιχαήλος (Μιχάλης Λεβεντογιάννης). Πέρα από όλους τους παραπάνω, θα βρεθούν μπλεγμένοι άθελα τους και η πάμπλουτη κολλητή φίλη της Αντιγόνης, Λουκία (Έλενα Μεγγρέλη) η καλόκαρδη αλλά άγαρμπη φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω (Αμαλία Νίνου), ο κολλητός φίλος της Βιβής, Τάσος (Χρήστος Γαβριηλίδης) και ο πατέρας του Ορέστης (Νίκος Παπαδόπουλος). Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια έρχονται αντιμέτωπα με τον Μιχαήλο, ο οποίος εμφανίζεται απειλητικά το ίδιο βράδυ της κηδείας, ζητώντας το μερίδιό του από μία ληστεία που έκανε με τον πατέρα τους. Η λεία της ληστείας ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ! Κι ενώ είχαν συμφωνήσει με τον Τσατσάνη να μοιραστούνε τα χρήματα οι δυο τους, λίγο πριν πεθάνει ο Τσατσάνης τού αποκάλυψε ότι έδωσε όλα τα λεφτά σε ένα από τα τρία του παιδιά. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Ποιος έχει τα 3 εκατομμύρια ευρώ;



Ζωή

Η μοναδική Μαρία Καβογιάννη μπορεί να απογειώσει οποιοδήποτε σενάριο της δοθεί. Το ίδιο συνέβη και με τη σειρά «Ζωή» του ΑΝΤ1+, που υπάρχει και στη λίστα του Netflix. Η Ζωή κάνει δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα, ενώ ο άντρας και ο γιος της δεν συνεισφέρουν. Όταν μια μέρα τής πέφτει η γάστρα της πεθεράς της, κατά λάθος, στο κεφάλι, η Ζωή πεθαίνει και βιώνει μια μεταφυσική εμπειρία στο πέρασμα του άλλου κόσμου. Όταν οι γιατροί την επαναφέρουν στη ζωή, η Ζωή αρχίζει να συναντά πεθαμένους, που «έφυγαν» άδικα κι απότομα, και οι οποίοι της ζητούν κάθε φόρα να εκτελέσει μια μυστική τους αποστολή. Σε κάθε επεισόδιο η Ζωή αποκτά νέους στόχους και βρίσκει νόημα για να ζήσει πλέον χαρούμενη και να αποκτήσει άλλη οπτική απέναντι στη ζωή, ξαναβρίσκοντας το χαμένο της χαμόγελο.

Famagusta

Μία από τις πιο συγκινητικές ιστορίες που πέρασαν από την ελληνική τηλεόραση, συγκεκριμένα από τη συχνότητα του MEGA, τα τελευταία χρόνια, με την υπογραφή της dream team της μυθοπλασίας, των Ανδρέα Γεωργίου και Βάνας Δημητρίου, έχει περάσει το κατώφλι του Netflix με την αξία της. Ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη, ο Γιάννης Μπέζος, η Κοραλία Καράντη, ο Χρήστος Λούλης, δίνουν ρεσιτάλ ερμηνειών και συγκινούν σε κάθε σκηνή. Το story ξεκινά όταν ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων (εκείνη 17 και εκείνος 19 ετών) χάνει την ημέρα της εισβολής το τριών μηνών μωρό του. Οι ίδιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, χάνοντας παράλληλα και κάθε ελπίδα να βρεθεί το μωρό τους. Ένα βρέφος κατάφερε μέσα στο εφιαλτικό σκηνικό του πολέμου να επιβιώσει και σήμερα είναι ένας πενηντάχρονος άντρας που τον παρακολουθούμε να ζει τη δική του ζωή στο Λονδίνο, παράλληλα με εκείνη της οικογένειάς του, στην Κύπρο, που αγνοεί την τύχη του. Η επιστροφή του αγνοούμενου γιου στην πατρίδα του, με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ για λογαριασμό μια διεθνούς πλατφόρμας, αναμένεται να αποδειχθεί μοιραία τόσο για τη ζωή του, όσο όμως και για τις ζωές όλων των ηρώων της σειράς «Famagusta».

Είμαι η Τζο

Έχει χαρακτηριστεί ως η ελληνική Μπρίτζετ Τζόουνς και όχι τυχαία. Η σειρά του ΑΝΤ1+ και μετέπειτα της ελεύθερης τηλεόρασης του Ομίλου, «Είμαι η Τζο», αφηγείται την ιστορία μιας 37-38χρονης γυναίκας που επαναπροσδιορίζει τη ζωή της, απορρίπτοντας τα κοινωνικά «πρέπει» και τις ταμπέλες, αναζητώντας την ταυτότητα και τον έρωτα. Πρόκειται για μια κωμική σειρά που εστιάζει στη σύγχρονη γυναικεία εμπειρία, με την πρωταγωνίστρια να διεκδικεί το δικαίωμα στο χρόνο και την αταξία. Η Ιωάννα Ασημακοπούλου, σε έναν ρόλο ζωής, υποδύεται με μαεστρία τη σύγχρονη αυτή γυναίκα, με την οποία πολλές μπορούν να ταυτιστούν.

Σώσε με

Το αστυνομικό θρίλερ «Σώσε με», σε εκτέλεση παραγωγής των Antenna Studios, προβλήθηκε στον ΑΝΤ1+ και στον ΑΝΤ1, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Σκηνοθέτης της σειράς είναι ο Πιέρρος Ανδρακάκος, ενώ το σενάριο υπογράφει o Δημήτρης Σίμος, ο Πιέρρος Ανδρακάκος και ο Βαγγέλης Νάσης. Η αγωνία της σκοτεινής ιστορίας του Δημήτρη Σίμου εκτοξεύεται από τις καθηλωτικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Μια μοναχική καλλιτέχνης ξυλογλυπτικής, η Νικόλ Πομάνου (Δανάη Σκιάδη), επιστρέφει στο χωριό της στην Κομοτηνή για να συναντήσει την οικογένειά της στο μνημόσυνο του πατέρα της. Την επόμενη μέρα της άφιξής της, η μικρότερη αδελφή της εξαφανίζεται. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, η αστυνόμος Δέσποινα Λουκίδη (Έλενα Μαυρίδου) φτάνει στην Κομοτηνή για να αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας μιας νεαρής γυναίκας. Η σωρός της ανακαλύπτεται στο Εθνικό Πάρκο Θράκης. Από το θύμα έχουν αφαιρεθεί τα μάτια. Και αυτό είναι μόνο η αρχή… Σε μια κοινότητα εύθραυστων ισορροπιών, που κρύβει ζοφερά μυστικά, οι δαίμονες και τα τραύματα του παρελθόντος στοιχειώνουν τις δύο γυναίκες. Σε ένα κυνήγι με εχθρό τον χρόνο, θα προσπαθήσουν να βάλουν τέλος στον τρόμο και θα έρθουν αντιμέτωπες με το πάθος, τη λύτρωση και την εκδίκηση.

Διαβάστε επίσης