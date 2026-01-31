Ηγουμενίτσα: Σύλληψη αλλοδαπών από την Ακτή Ελεφαντοστού με 1.150 λαθραία πακέτα τσιγάρων

Πρόκετια για δύο γυναίκες 45 και 46 ετών οι οποές μετέφεραν το λαθραίο φορτίο μέσα σε αποσκυή τους

Ηγουμενίτσα: Σύλληψη αλλοδαπών από την Ακτή Ελεφαντοστού με 1.150 λαθραία πακέτα τσιγάρων
Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας προέβησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών γυναικών, υπηκόων Ακτής Ελεφαντοστού, ηλικίας 45 και 46 ετών, για παράβαση του άρθρου 174 του Ν. 5222/25 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Κατά τον έλεγχο στην πύλη εισόδου του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν να μεταφέρουν κρυμμένα μέσα σε αποσκευή τους συνολικά 1.150 πακέτα τσιγάρων.

Τα καπνικά προϊόντα δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης και προορίζονταν για παράνομη εξαγωγή στο εξωτερικό.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση των λαθραίων τσιγάρων και συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

