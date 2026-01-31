Ιερά Οδός: Βίντεο με τον μεθυσμένο μπασκετμπολίστα να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

Ο 29χρονος οδηγός εισήλθε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές και κινήθηκε για περίπου 300 μέτρα

Μίλτος Τσεκούρας

Ιερά Οδός: Βίντεο με τον μεθυσμένο μπασκετμπολίστα να οδηγεί στις γραμμές του τρένου
Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου 29χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Α2, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια μέθης. για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Λ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, όταν ο οδηγός εισήλθε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές και κινήθηκε για περίπου 300 μέτρα.

Στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα, διακόπτοντας τη λειτουργία του δικτύου.

Όλα ξεκίνησαν στη συμβολή της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πρωτεύουσας. Ο 29χρονος οδηγός, κάτω από αδιευκρίνιστες αρχικά συνθήκες, εισήλθε με το όχημά του εντός της σιδηροδρομικής γραμμής. Ο 29χρονος μάλιστα συνέχισε να κινείται επί των γραμμών για απόσταση περίπου 300 μέτρων. Η ενέργεια αυτή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών και την παρεμπόδιση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό και κινητοποίηση των αρχών.

Αστυνομικοί προσέγγισαν το όχημα, ακινητοποίησαν τον οδηγό και ξεκίνησαν άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου. Όπως προέκυψε ο 29χρονος παίχτης της ομάδας της Χαλκίδας, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο αλκοόλης που πραγματοποιήθηκε στον 29χρονο, τα αποτελέσματα ήταν ενδεικτικά της κατάστασής του. Η πρώτη μέτρηση έδειξε ποσοστό 0,51 mg/l, ενώ η δεύτερη μέτρηση ήταν ακόμη υψηλότερη, φτάνοντας τα 0,56 mg/l, επιβεβαιώνοντας πως ο αθλητής οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης πέραν των επιτρεπτών ορίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από την επικίνδυνη οδήγηση διαπίστωσαν παράλληλα και σοβαρή διοικητική παρέμβαση, καθώς στη δικογραφία γίνεται μνεία ότι ο συλληφθείς στερείται των νόμιμων νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή του στη χώρα, γεγονός που περιπλέκει τη νομική του θέση.


Πλέον, ο καλαθοσφαιριστής της ομάδας της Χαλκίδας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ο 29χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στον αθλητικό κόσμο της Εύβοιας.

