Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν δεκάδες περιπτώσεις πελατών, νεαρών ατόμων που πήγαιναν στο στο παρκάκι ώστε να προμηθευτούν ναρκωτικά

Μίλτος Τσεκούρας

Βίντεο ντοκουμέντο από την εξάρθρωση συμμορίας η οποία πουλούσε ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και μάλιστα κοντά και στις φοιτητικές εστίες προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του mega.

Οι Αρχές γνώριζαν πως το τελευταίο πεντάμηνο η συγκεκριμένη συμμορία πωλούσε ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη.

Έτσι, αφού έβαλαν μικροκάμερες, παρακολουθούσαν όλες τις κινήσεις τους. Στις 10 Οκτωβρίου ένας μυστικός αστυνομικός εμφανίστηκε στο σημείο κάνοντας τον πελάτη. Περίμενε αδιάφορα, τον πλησίασε ο πωλητής, του έδωσε τα ναρκωτικά, πλήρωσε με 10 ευρώ προσημειωμένα χαρτονομίσματα και στη συνέχεια έφυγε παίρνοντας 1,2 γραμμάρια κάνναβης.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις πελατών, νεαρών ατόμων που πήγαιναν στο στο παρκάκι ώστε να προμηθευτούν ναρκωτικά.

Στη συνέχεια, οι Αρχές έκαναν έφοδο, και συνέλαβαν τέσσερα άτομα ενώ μέσα στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν 6 κιλά κάνναβη, κοκαΐνη, χρήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης και οι τιμές

Η οργάνωση λειτουργούσε οργανωμένα από τον Σεπτέμβριο του 2025, με καθορισμένο σημείο πώλησης κοντά στις φοιτητικές εστίες και σε πάρκο για να μην γίνεται εύκολα αντιληπτή.

Ο 27χρονος αλλοδαπός ήταν ο αρχηγός και επιτηρούσε τις πωλήσεις, ελέγχοντας αποθέματα και εισπράττοντας τα κέρδη. Ο 49χρονος ημεδαπός ήταν ο πωλητής που καθόταν καθημερινά στο σημείο και παραλάμβανε τα χρήματα, ενώ οι 36χρονος και 22χρονος ημεδαποί φρόντιζαν για τη διανομή των ναρκωτικών και τον χειρισμό των εσόδων.

Η δράση τους αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικός προσποιήθηκε τον πελάτη και του προσφέρθηκε ακατέργαστη κάνναβη έναντι 10 ευρώ. Στις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 6 κιλά κάνναβης, κοκαΐνη, χρήματα, κινητά, υπολογιστές και μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους. Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

