Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις στην Πανεπιστημιούπολη - Κατασχέθηκαν έξι κιλά κάνναβης

Σε επιχείρηση για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, οδηγώντας στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε οργανωμένο κύκλωμα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών, σύμφωνα με τις οποίες η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025. Από τις πρωινές ώρες, οι αστυνομικές δυνάμεις ανέπτυξαν συντονισμένη δράση στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο Έλληνες και δύο υπήκοοι Αλβανίας, ενώ κατασχέθηκαν περίπου έξι κιλά κάνναβης, μικρή ποσότητα κοκαΐνης, χρηματικό ποσό ύψους περίπου 25.000 ευρώ, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος τελούσαν υπό διακριτική παρακολούθηση, καθώς είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις. Οι κινήσεις τους καταγράφονταν με τεχνικά μέσα, με στόχο την τεκμηρίωση των αγοραπωλησιών ναρκωτικών ουσιών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προχωρούσαν στη διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και εντός των χώρων της Πανεπιστημιούπολης, αποκρύπτοντας ποσότητες σε θάμνους και αλσύλλια της περιοχής, αλλά και στις κατοικίες τους στον Ζωγράφο και την Καισαριανή.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

