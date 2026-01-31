Ζωγράφου: Πώς η οργάνωση διακινούσε ναρκωτικά - Οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης και οι τιμές
Ο «αρχηγός» επιτηρούσε την πώληση και το απόθεμα, ενώ άλλοι μέλη φρόντιζαν τη διάθεση και εισπράξεις - Η ακατέργαστη κάνναβη πουλούταν ακόμη και στα 10 ευρώ
Αστυνομικοί της Δίωξης Εγκλημάτων Αθηνών εξάρθρωσαν εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Η οργάνωση λειτουργούσε οργανωμένα από τον Σεπτέμβριο του 2025, με καθορισμένο σημείο πώλησης κοντά στις φοιτητικές εστίες και σε πάρκο για να μην γίνεται εύκολα αντιληπτή.
Ο 27χρονος αλλοδαπός ήταν ο αρχηγός και επιτηρούσε τις πωλήσεις, ελέγχοντας αποθέματα και εισπράττοντας τα κέρδη. Ο 49χρονος ημεδαπός ήταν ο πωλητής που καθόταν καθημερινά στο σημείο και παραλάμβανε τα χρήματα, ενώ οι 36χρονος και 22χρονος ημεδαποί φρόντιζαν για τη διανομή των ναρκωτικών και τον χειρισμό των εσόδων.
Η δράση τους αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικός προσποιήθηκε τον πελάτη και του προσφέρθηκε ακατέργαστη κάνναβη έναντι 10 ευρώ. Στις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 6 κιλά κάνναβης, κοκαΐνη, χρήματα, κινητά, υπολογιστές και μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους. Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.