Ομόνοια: Ένα μικρό «θησαυρό» κατείχε 58χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη για λαθραία πώληση τσιγάρων

Το ποσό των 237.435 ευρώ εντοπίστηκε στο κατάστημά του

Ένας 58χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στην Ομόνοια για παράνομη διακίνηση λαθραίων ηλεκτρονικών τσιγάρων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Παντελεήμονα.

Η επιχείρηση έγινε μετά από πληροφορίες ότι σε κατάστημα της περιοχής πραγματοποιούνταν παράνομη πώληση των προϊόντων. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 190 ηλεκτρονικές συσκευές τσιγάρου και το ποσό των 237.435 ευρώ.

Οι 190 ηλεκτρονικές συσκευές τσιγάρου Eurokinissi

Η υπόθεση αποκάλυψε έναν «μικρό θησαυρό» που κατείχε ο 58χρονος στο κατάστημά του, δίνοντας τέλος στη διακίνηση των λαθραίων προϊόντων στην περιοχή.

Το ποσό των 237.435 ευρώ εντοπίστηκε στο κατάστημά του Eurokinissi



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 58χρονου

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα με τη συνδρομή Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνελήφθη απογευματινές ώρες της 24-9-2025 στην περιοχή της Ομόνοιας, 58χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και για νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με κατάστημα το οποίο εμπορεύεται λαθραία ηλεκτρονικά καπνικά προϊόντα στην περιοχή της Ομόνοιας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα εντόπισαν απογευματινές ώρες της 24-9-2025 τον κατηγορούμενο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.

Μετά από έρευνα εντός του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-190- ηλεκτρονικές συσκευές τσιγάρου,

το χρηματικό ποσό των -237.435- ευρώ και

μηχανή καταμέτρησης χρημάτων.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».