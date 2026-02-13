Δένδιας: «Πακέτο» βελτίωσης της ζωής της Στρατιωτικής Οικογένειας- Τι είπε για τους μουσουλμάνους

Σύμφωνα με τον υπουργό στην Θράκη η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων αποκτά μια άλλη σημασία

Newsbomb

Δένδιας: «Πακέτο» βελτίωσης της ζωής της Στρατιωτικής Οικογένειας- Τι είπε για τους μουσουλμάνους

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, την έδρα της XXI Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (ΧΧΙ ΤΘΤ) στην Κομοτηνή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, την έδρα της XXI Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (ΧΧΙ ΤΘΤ) στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη.

Κατά την επίσκεψη, στην οποία παρέστη ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητες της Ταξιαρχίας, καθώς και για την παρεχόμενη εκπαίδευση στο προσωπικό του Σχηματισμού.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε:

«Θα ήθελα καταρχάς να πω, ότι είναι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα που βρίσκομαι εδώ στην Κομοτηνή στην έδρα της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας. Σε έναν γεωγραφικό χώρο που σηματοδοτεί τα σύνορα της Ευρώπης, αλλά και βεβαίως, τα ανατολικά σύνορα της Πατρίδας μας.

Ξέρετε, εδώ στην Θράκη η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων αποκτά μια άλλη σημασία, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.

Θα ήθελα όμως, να κάνω μια ειδική αναφορά πέρα από τα Στελέχη μας, στις οικογένειες τους.

Διότι για εμάς και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η διασφάλιση των καλυτέρων δυνατών όρων ζωής στις οικογένειες των στελεχών μας, όπως επίσης και αναγνώριση του γεγονότος ότι η στήριξη των Στελεχών μας από τις οικογένειες τους εδώ στις ακριτικές περιοχές, εδώ στη Θράκη, εδώ στην Κομοτηνή, έχει ιδιαίτερη σημασία.

Προσπαθούμε, λοιπόν, να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα στεγαστικό, το οποίο να βοηθάει την ποιότητα ζωής των Στελεχών μας. Και ήδη εδώ στην Θράκη, κατασκευάζονται -τώρα που συζητάμε- 271 νέες κατοικίες συνολικά. Το πρόγραμμα συνεχίζεται, όπως ξέρετε. Σε πανελλήνιο επίπεδο θα φτιαχτούν 10.500 κατοικίες, θα επισκευαστούν άλλες 7.000 κατοικίες. Είναι το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Νέας Ελλάδας.

Μαζί με το υπόλοιπο πακέτο κοινωνικών παροχών το οποίο σχεδιάζουμε, δηλαδή βρεφονηπιακούς σταθμούς, στήριξη της τρίτης ηλικίας υποστηριζόμενη διαβίωση, αλλά και βελτίωση της ποιότητας και μείωση των τιμών των παρεχόμενών αγαθών στα στρατιωτικά πρατήρια, νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό «πακέτο» που να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της Στρατιωτικής Οικογένειας.

Επιστρέφω όμως εκεί από οπού ξεκίνησα την σημερινή μου τοποθέτηση. Είναι για εμένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα στην Κομοτηνή.

Καταρχήν, χάρηκα πολύ που είδα εδώ τον παλιό μου φίλο και συναγωνιστή τον Ευριπίδη Στυλιανίδη. Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορευτήκαμε για πολλά χρόνια και συμπορευόμαστε ακόμη και σήμερα.

Όπως επίσης είχα την ευκαιρία να δω το υπερσύγχρονο νοσοκομείο που φτιάχνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα απόκτημα για την Ελλάδα. Ένα απόκτημα για τη Θράκη. Και να διαγνώσω το υψηλότατο φρόνημα των κατοίκων της περιοχής.

Η Θράκη για την Ελλάδα έχει τεράστια σημασία. Το ξαναείπα.

Επίσης εδώ αποδεικνύουμε την πολυπολιτισμικότητα μας, τη δυνατότητα μας να συμβιώνουμε με το μουσουλμανικό στοιχείο, να μπορούμε να εξασφαλίζουμε στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας ένα εκπληκτικό επίπεδο ζωής. Ένα εξαιρετικό επίπεδο ζωής.

Γιατί θα ήθελα να πω, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο σημαντικό από το επίπεδο ζωής που διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους κατοίκους της. Ένα πλαίσιο πλήρους προστασίας τρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εφαρμογής του νόμου, των δικαιωμάτων των γυναικών, της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον».

Επίσκεψη στον Μητροπολίτη και τον Περιφερειάρχη

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Στη συνάντηση αυτή όπως και στις υπόλοιπες συναντήσεις παρέστη επίσης ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ακολούθως, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, με τον οποίο συζήτησαν για την αύξηση του αποτυπώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θράκη με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και τη μεγάλη γεωπολιτική σημασία της περιοχής, η οποία αναδείχθηκε περαιτέρω με την αξιοποίηση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης.

Επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ροδόπης με τους οποίους συζήτησε τις μεγάλες αλλαγές των θεσμών της εφεδρείας με την μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) για την παροχή τεχνογνωσίας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε επίσης τον χώρο του υπό ανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, το οποίο κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος. Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε από το μέλος του ΔΣ του ΙΣΝ πρέσβη ε.τ. Γιάννη Ραπτάκη για το νέο νοσοκομείο.

Τι είπε στο εργοτάξιο του νοσοκομείου

Μετά το πέρας της επίσκεψης του στο εργοτάξιο του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, ο Υπουργούς Εθνικής Άμυνας ανέφερε:

«Θέλω να σας πω κατ’ αρχάς ότι είναι εντυπωσιακός ο σχεδιασμός του νέου νοσοκομείου.

Εδώ ο Renzo Piano τολμώ να πω ότι έχει κάνει ένα αριστούργημα και μάλιστα σε συνδυασμό με το δάσος το οποίο θα δημιουργηθεί γύρω από το νοσοκομείο, θα είναι ίσως μοναδικό αριστούργημα αρχιτεκτονικής.

Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικότερο είναι ότι θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες υγείας υψηλοτάτου επιπέδου στην κοινωνία της Κομοτηνής, της Θράκης, αλλά και τολμώ να πω και στην ευρύτερη βαλκανική γειτονιά μας. Μια τεράστια δυνατότητα που βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Θα ήθελα λοιπόν να διατυπώσω τις θερμές ευχαριστίες συνολικά, της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο της Κυβέρνησης, στο Ίδρυμα Νιάρχου, στον Πρόεδρο Ανδρέα Δρακόπουλο και να ευχηθώ να είμαστε όλοι εδώ στα εγκαίνια αυτού του νοσοκομείου, μαζί με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, αλλά και εις ανώτερα, δηλαδή να μας φτιάξουν και πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:46ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία - Τραυματίας ο οδηγός

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν: Εγκεφαλικά νεκρός 23χρονος διαδηλωτής - Βίντεο

22:27LIFESTYLE

Eurovision - Sing for Greece 2026: Εντυπωσιακή η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β’ ημιτελικό

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς σε πτήση: Απαγορεύτηκε εφ' όρου ζωής η επιβίβαση στους «θερμόαιμους» επιβάτες

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ σε Μερτς: «Δαίμονα, έχεις μπερδέψει τις εποχές; Είμαστε στο 2026, όχι στο 1933!»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο: Συνάντηση Ρούμπιο με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας

21:47ΚΑΙΡΟΣ

Οι πιο ζεστές και οι πιο κρύες πρωτεύουσες της Ευρώπης τον Ιανουάριο του 2026

21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ για ΑΕΚ ο Δημήτρης Πέλκας – Εκτός για τρεις εβδομάδες

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ταξίδι στη Βενεζουέλα ετοιμάζει ο Τραμπ: «Δεν έχουμε ακόμη καθορίσει πότε, αλλά θα το κάνω»

21:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Κομοτηνή: «Πακέτο» βελτίωσης της ζωής της Στρατιωτικής Οικογένειας- Τι είπε για τους μουσουλμάνους της Θράκης

21:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε: Αποθέωση για Αταμάν, θερμό χειροκρότημα για Γιασικεβίτσιους

21:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 13/2: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 31 εκατ. ευρώ

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τουρκίας για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που την κατηγορεί για απελάσεις χριστιανών - «Μην παρεμβαίνετε σε εσωτερικές μας υποθέσεις»

21:19LIFESTYLE

Eurovision - Sing for Greece: Ξεκίνησε ο Β’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν η ασφάλεια πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Η σπουδαία «μάχη» της Euroleague

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αποκαλύφθηκε το όνομα και του τρίτου Κινέζου

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κλειστές οι είσοδοι από Ελευσίνα έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της» η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον νεκρό ανήλικο

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά επεισόδια στη Λιόν: Εγκεφαλικά νεκρός 23χρονος διαδηλωτής - Βίντεο

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Οδηγός πατινιού υπέστη ανακοπή, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε

22:27LIFESTYLE

Eurovision - Sing for Greece 2026: Εντυπωσιακή η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β’ ημιτελικό

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Η σπουδαία «μάχη» της Euroleague

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ σε Μερτς: «Δαίμονα, έχεις μπερδέψει τις εποχές; Είμαστε στο 2026, όχι στο 1933!»

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αποκαλύφθηκε το όνομα και του τρίτου Κινέζου

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα με τρεις ανηλίκους: Νεκρό το ένα παιδί, τραυματισμένα τα άλλα δύο

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνωστισμός στο μετρό: «Σε αυτή την Ελλάδα χάνεις 2 ώρες την μέρα στο τιμόνι ή στα ΜΜΜ»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κλειστές οι είσοδοι από Ελευσίνα έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της» η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τουρκίας για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που την κατηγορεί για απελάσεις χριστιανών - «Μην παρεμβαίνετε σε εσωτερικές μας υποθέσεις»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

19:38ΚΟΣΜΟΣ

«Θεωρίες συνωμοσίας»: Γιατί εμφανίζεται το όνομα της μικρής Μαντλίν στα αρχεία Έπσταϊν

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς σε πτήση: Απαγορεύτηκε εφ' όρου ζωής η επιβίβαση στους «θερμόαιμους» επιβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ