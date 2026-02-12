Δένδιας από Βρυξέλλες: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας

«Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση εδώ με τον Τούρκο ομόλογό μου, όπως επίσης, απ’ ό,τι πληροφορούμαι, ο κ. Γκιουλέρ δεν είναι καν στις Βρυξέλλες», τόνισε ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γκιουλέρ, μιλώντας από τις Βρυξέλλες πριν από τη Σύνοδο υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια:

Ο κ. Δένδιας, κατά την προσέλευση στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας, τόνισε ότι «όπως χτες στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και σήμερα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα συζητήσουμε σε μία κρίσιμη περίοδο για τη Συμμαχία. Σε μία κρίσιμη περίοδο για τις Δημοκρατίες αυτού του πλανήτη.

Έχουμε να συζητήσουμε, λοιπόν, για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στο ΝΑΤΟ, όπως και χθες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανάπτυξη της αμυντικής μας παραγωγής, για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων.

Από την πλευρά της χώρας μου, της Ελλάδας, προσέρχομαι σε αυτή τη συνάντηση με την αυτοπεποίθηση που δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνουμε, η “Ατζέντα 2030”, η ολιστική μας προσέγγιση με την “Ασπίδα του Αχιλλέα”, τα πέντε επίπεδα: Τη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, το διάστημα και το cybersecurity, αλλά επίσης και με τη δυνατότητα που δίνει το υστέρημα του ελληνικού λαού.

Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερβαίνει το 3% των δαπανών για την άμυνα και αν κάνουμε συνολικά τον απολογισμό και των κονδυλίων που συνδυάζονται με αυτό, προσεγγίζει –αν δεν υπερβαίνει– και το 5%».

Ακόμη, ο υπουργός Άμυνας αποσαφήνισε ότι «επίσης, επειδή το είδα σε πάρα πολλά Μέσα ενημέρωσης, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση εδώ, στις Βρυξέλλες, με τον Τούρκο ομόλογό μου, κ. Γκιουλέρ. Όπως, επίσης, απ’ ό,τι πληροφορούμαι, ο κ. Γκιουλέρ δεν είναι καν στις Βρυξέλλες».

