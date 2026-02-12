Δένδιας για Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια τον δημόσιο βίο και τη Νέα Δημοκρατία»

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα. Με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αποχαιρέτησε έναν στενό φίλο και συνεργάτη, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην προσφορά του στον δημόσιο βίο και την παράταξη.

«Ο θάνατος του Αναστάση Παπαληγούρα προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων μας. Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το δημόσιο βίο και την παράταξη, ως πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, βουλευτής και υπουργός. Στη διαδρομή του συνέχισε την οικογενειακή παράδοση της εντιμότητας στην πολιτική, την οποία του κληροδότησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη ο πατέρας του, Παναγής.

Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του ως βουλευτής για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου της Κέρκυρας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», έγραψε ο κ. Δένδιας.