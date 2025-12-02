ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές Νοεμβρίου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Νοεμβρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες.

Σύμφωνα με την ΔΥΠΑ, οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Ακολουθούν οι πίνακες, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, οργανωμένες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.

Α. Επιδόματα ανεργίας & προστασίας εργαζομένων Τίτλος Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ) 11.177,54 18 Βοήθημα ανεργίας (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) 540,50 1 Βοήθημα ανεργίας (τ. ΟΑΕΕ) 375.318,55 619 Διαθεσιμότητα 948,01 4 Επιδόματα εργασίας 314.013,61 1.077 Επίσχεση εργασίας – Επίδομα τακτικής ανεργίας 13.382,38 25 Τακτικό επίδομα ανεργίας 64.181.820,20 119.324 Επιδότηση Av/Griech 1 (E301) 3.837,35 7 Επίδομα μακροχρόνιων ανέργων 557.140,00 2.725 Β. Μητρότητα – Γονεϊκές άδειες – Κοινωνική προστασία Τίτλος Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας 820.980,19 1.211 Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας 1853994,57 1.624 Πρόγραμμα Επιδότησης Γονικής Άδειας 433.126,79 865 Σπουδαστική άδεια μαθητών/σπουδαστών 208.194,84 983 Σπουδαστική άδεια πρακτικής ΕΠΑΣ 8.555,61 38 Δήλωση για Εφάπαξ Παροχή 300€ μετά από κατάρτιση 7.200,00 24 Ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων (άρθρο 22, ν.1836/89) 57.132,81 64

Γ. Εποχικά επιδόματα (Ο Νοέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας κορύφωσης καταβολών εποχικών βοηθημάτων) Τίτλος Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2020–2024 53.501,51 75 Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2025 15.868.439,58 18.362 Δασεργάτες 2025 648,60 2 Αποκλειστικές Νοσοκόμοι 2025 9.775,94 15