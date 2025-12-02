ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές Νοεμβρίου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Νοεμβρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες.

Σύμφωνα με την ΔΥΠΑ, οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Ακολουθούν οι πίνακες, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, οργανωμένες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.

Α. Επιδόματα ανεργίας & προστασίας εργαζομένων

Τίτλος

Δαπάνη (€)

Ωφελούμενοι

Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ)

11.177,54

18

Βοήθημα ανεργίας (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

540,50

1

Βοήθημα ανεργίας (τ. ΟΑΕΕ)

375.318,55

619

Διαθεσιμότητα

948,01

4

Επιδόματα εργασίας

314.013,61

1.077

Επίσχεση εργασίας – Επίδομα τακτικής ανεργίας

13.382,38

25

Τακτικό επίδομα ανεργίας

64.181.820,20

119.324

Επιδότηση Av/Griech 1 (E301)

3.837,35

7

Επίδομα μακροχρόνιων ανέργων

557.140,00

2.725

Β. Μητρότητα – Γονεϊκές άδειες – Κοινωνική προστασία

Τίτλος

Δαπάνη (€)

Ωφελούμενοι

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

820.980,19

1.211

Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας

1853994,57

1.624

Πρόγραμμα Επιδότησης Γονικής Άδειας

433.126,79

865

Σπουδαστική άδεια μαθητών/σπουδαστών

208.194,84

983

Σπουδαστική άδεια πρακτικής ΕΠΑΣ

8.555,61

38

Δήλωση για Εφάπαξ Παροχή 300€ μετά από κατάρτιση

7.200,00

24

Ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων (άρθρο 22, ν.1836/89)

57.132,81

64

Γ. Εποχικά επιδόματα

(Ο Νοέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας κορύφωσης καταβολών εποχικών βοηθημάτων)

Τίτλος

Δαπάνη (€)

Ωφελούμενοι

Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2020–2024

53.501,51

75

Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2025

15.868.439,58

18.362

Δασεργάτες 2025

648,60

2

Αποκλειστικές Νοσοκόμοι 2025

9.775,94

15

Δ. Ειδικά προγράμματα απασχόλησης

(Περιλαμβάνονται πληρωμές που αφορούν εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων)

Τίτλος

Δαπάνη (€)

Ωφελούμενοι

Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας

377.036,25

433

100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής

39638,37

41

100 άνεργοι – Β’ Κύκλος Αττικής

27.026,49

25

100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ

78.134,78

77

4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας

1.178.093,02

1.345

500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας

380.587,51

451

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΥΠΕΝ & ΥΜΑ

78.770,12

362

