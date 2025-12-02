ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές Νοεμβρίου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων
Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες
Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Νοεμβρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες.
Σύμφωνα με την ΔΥΠΑ, οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.
Ακολουθούν οι πίνακες, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, οργανωμένες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.
Α. Επιδόματα ανεργίας & προστασίας εργαζομένων
Τίτλος
Δαπάνη (€)
Ωφελούμενοι
Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ)
11.177,54
18
Βοήθημα ανεργίας (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
540,50
1
Βοήθημα ανεργίας (τ. ΟΑΕΕ)
375.318,55
619
Διαθεσιμότητα
948,01
4
Επιδόματα εργασίας
314.013,61
1.077
Επίσχεση εργασίας – Επίδομα τακτικής ανεργίας
13.382,38
25
Τακτικό επίδομα ανεργίας
64.181.820,20
119.324
Επιδότηση Av/Griech 1 (E301)
3.837,35
7
Επίδομα μακροχρόνιων ανέργων
557.140,00
2.725
Β. Μητρότητα – Γονεϊκές άδειες – Κοινωνική προστασία
Τίτλος
Δαπάνη (€)
Ωφελούμενοι
Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας
820.980,19
1.211
Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας
1853994,57
1.624
Πρόγραμμα Επιδότησης Γονικής Άδειας
433.126,79
865
Σπουδαστική άδεια μαθητών/σπουδαστών
208.194,84
983
Σπουδαστική άδεια πρακτικής ΕΠΑΣ
8.555,61
38
Δήλωση για Εφάπαξ Παροχή 300€ μετά από κατάρτιση
7.200,00
24
Ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων (άρθρο 22, ν.1836/89)
57.132,81
64
Γ. Εποχικά επιδόματα
(Ο Νοέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας κορύφωσης καταβολών εποχικών βοηθημάτων)
Τίτλος
Δαπάνη (€)
Ωφελούμενοι
Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2020–2024
53.501,51
75
Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2025
15.868.439,58
18.362
Δασεργάτες 2025
648,60
2
Αποκλειστικές Νοσοκόμοι 2025
9.775,94
15
Δ. Ειδικά προγράμματα απασχόλησης
(Περιλαμβάνονται πληρωμές που αφορούν εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων)
Τίτλος
Δαπάνη (€)
Ωφελούμενοι
Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας
377.036,25
433
100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής
39638,37
41
100 άνεργοι – Β’ Κύκλος Αττικής
27.026,49
25
100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ
78.134,78
77
4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας
1.178.093,02
1.345
500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας
380.587,51
451
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΥΠΕΝ & ΥΜΑ
78.770,12
362