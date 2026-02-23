Ε.Ε.: Χωρίς συμφωνία για το 20ό πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία - «Οπισθοδρόμηση», λέει η Κάγια Κάλας

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας, κατά την άφιξή της για την συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι το ουγγρικό βέτο εμπόδισε την υιοθέτηση νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παραμονή της τέταρτης επετείου από την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Δυστυχώς δεν καταλήξαμε σε συμφωνία στο 20ό πακέτο κυρώσεων», δήλωσε η Κ. Κάλας, προσθέτοντας ότι «αυτό αποτελεί οπισθοδρόμηση και δεν είναι το μήνυμα που θα θέλαμε να στείλουμε σήμερα, όμως η δουλειά συνεχίζεται».

Η ίδια τόνισε ότι η αυριανή «βάναυση» επέτειος των τεσσάρων χρόνων από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αποδεικνύει πως η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να επιτύχει κανέναν από τους στρατηγικούς της στόχους, την ώρα που η Ουκρανία πληρώνει βαρύ τίμημα. Όπως ανέφερε, «ο στρατός της Ρωσίας έχει βαλτώσει και η οικονομία της βρίσκεται σε ραγδαία παρακμή, ενώ οι Ουκρανοί αντιστέκονται και παραμένουν σταθεροί».

«Εμπόδιο» η Βουδαπέστη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, ωστόσο, το γεγονός ότι η Ουγγαρία, ενώ τον Δεκέμβριο είχε συμφωνήσει να εξαιρεθεί από το πακέτο κυρώσεων χωρίς να δημιουργήσει εμπόδια στο ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο για τα επόμενα δύο χρόνια, πλέον απειλεί να μπλοκάρει και αυτή τη χρηματοδότηση.

Η Κάγια Κάλας χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι η Ουγγαρία φαίνεται να υπαναχωρεί από απόφαση που είχαν λάβει ομόφωνα οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι η στάση αυτή δεν συνάδει με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας της ΕΕ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δυσκολεύεται να πιστέψει πως οι Ούγγροι πολίτες θα στήριζαν μια στάση που δεν βοηθά τον ουκρανικό λαό, εκφράζοντας αμφιβολίες ότι αυτό αποφέρει εκλογικό όφελος στην Ουγγαρία, όπου επίκεινται βουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο.

«Γνωρίζουμε ότι έρχονται εκλογές στην Ουγγαρία, αλλά μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω - λαμβάνοντας υπόψη και γνωρίζοντας την ιστορία της χώρας- ότι ο λαός της θα υποστήριζε στην πραγματικότητα να μη βοηθηθεί ο λαός της Ουκρανίας που βρίσκεται σε ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

