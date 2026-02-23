Τουρκικές παραβάσεις στο FIR Αθηνών, στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Νέες τουρκικές παραβιάσεις καταγράφηκαν σήμερα στο Αιγαίο Πέλαγος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και ένα αεροσκάφος, τα οποία δεν ήταν οπλισμένα, προχώρησαν σε τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών και του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ).

Οι παραβάσεις σημειώθηκαν στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, μια ζώνη που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της τουρκικής προκλητικότητας.

Το ανωτέρω αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.