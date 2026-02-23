Βόρεια Κορέα: Επανεκλογή Κιμ Γιονγκ Ουν - Η έφηβη κόρη του αναδεικνύεται ως διάδοχος - Βίντεο

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2011, επανεξελέγη γενικός γραμματέας του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας σε ένα συνέδριο που πραγματοποιείται μόνο μία φορά κάθε πέντε χρόνια.

A TV screen shows a file image of North Korean leader Kim Jong Un, right, and his daughter, reportedly named Kim Ju Ae, during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Saturday, Feb. 18. 2023.
Ο απόλυτος ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, επανεξελέγη πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος Εργατών, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη συνέχιση της ηγεσίας του κράτους. Τα κρατικά ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας ανέφεραν ότι οι σύνεδροι ψήφισαν υπέρ του Κιμ επειδή ενίσχυσε τον πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας και την περιφερειακή της θέση.

Η ανακοίνωση έγινε κατά το πενταετές συνέδριο του κόμματος, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους του για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Όπως αναφέρουν τα κρατικά ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ σκοπεύει να επεκτείνει περαιτέρω το πυρηνικό του οπλοστάσιο. Η Βόρεια Κορέα διαθέτει ήδη πυραύλους ικανούς να απειλήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στην Ασία.

Παράλληλα, το κόμμα Εργατών ανακοίνωσε νέα σύνθεση της ισχυρής Κεντρικής Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας μετασχηματισμό στη γενιά ηγεσίας γύρω από τον Κιμ.

Ανάμεσα στα δεκάδες μέλη που αντικαταστάθηκαν ήταν γηραιοί στρατιωτικοί διοικητές και ο 76χρονος πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Πιονγιάνγκ, το οποίο λειτουργεί κυρίως ως διακοσμητικό όργανο και «σφραγίδα» αποφάσεων.

Το συνέδριο άνοιξε την Πέμπτη, με τον Κιμ να προβάλλει αυξανόμενη αυτοπεποίθηση στην περιφερειακή πολιτική μετά την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου του και την προσέγγιση με τη Ρωσία, ενώ επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τις σχέσεις με την Κίνα. Τον Σεπτέμβριο επισκέφθηκε το Πεκίνο για την πρώτη σύνοδο με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ μετά από έξι χρόνια.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Κιμ θα χρησιμοποιήσει το συνέδριο για να παρουσιάσει νέους στρατιωτικούς στόχους, ενισχύοντας τις συμβατικές δυνάμεις και ενσωματώνοντάς τες με τις πυρηνικές δυνατότητες.

Παράλληλα, αναμένεται να δώσει έμφαση στην οικονομική «αυτάρκεια» μέσω μαζικής κινητοποίησης, ύστερα από σταδιακή ανάπτυξη μετά την πανδημία, μερικώς υποστηριζόμενη από την ανάκαμψη του εμπορίου με την Κίνα και τις εξαγωγές όπλων προς τη Ρωσία.

Το κρατικό πρακτορείο ανέφερε ότι η επανεκλογή του βασίστηκε στη «σταθερή βούληση και ομόφωνη επιθυμία» χιλιάδων συνέδρων και ότι η ηγεσία του Κιμ ενίσχυσε την υπερηφάνεια και την αυτοεκτίμηση των Βορειοκορεατών.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ανάδειξη της 13χρονης κόρης του, Kim Ju Ae, ως πιθανής διαδόχου. Πρόσφατα εμφανίστηκε σε στρατιωτικές ασκήσεις και συναντήσεις με ανώτερα στελέχη του καθεστώτος, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτιμούν ότι βρίσκεται σε «εσωτερικά στάδια οριστικής καθορισμού ως διάδοχος», με παρεμβάσεις της ήδη να γίνονται σε πολιτικές αποφάσεις.

