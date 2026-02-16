Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε συνοικία για οικογένειες Βορειοκορεατών στρατιωτών που πέθαναν στη Ρωσία

Στα εγκαίνια μίας νέας συνοικίας με κατοικίες που προορίζονται για τις οικογένειες Βορειοκορεατών στρατιωτών που εστάλησαν στη Ρωσία για να πολεμήσουν στο πλευρό της απέναντι στην Ουκρανία και έχασαν τη ζωή του, βρέθηκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, συνοδευόμενος από τη φερόμενη διάδοχό του, την κόρη του.

Η τελετή, εντάσσεται σε μία εκστρατεία για να «δοξάσει» εκείνους που το καθεστώς θεωρεί «νεαρούς μάρτυρες» που «θυσίασαν τα πάντα για την πατρίδα» αλλά και μία προσπάθεια να κατευνάσει τις κοινωνικές αντιδράσεις.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, περιόδευσε στη γειτονιά που βαφτίστηκε ως οδός Saeppyol παρέα με την κόρη του, Kim Ju Ae, και επισκέφθηκε μερικά από τα σπίτια.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας υποσχέθηκε να ανταμείψει τις οικογένειες των πεσόντων και επαίνεσε την «απαράμιλλη γενναιότητα» των στρατιωτών που, υπό τις εντολές του καθεστώτος, ταξίδεψαν χιλιάδες χιλιόμετρα για να πολεμήσουν σε μια ξένη σύγκρουση.

Η Βόρεια Κορέα έχει εντείνει την προπαγάνδα σχετικά με τη συμμετοχή των στρατευμάτων της στον πόλεμο στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, ανεγείροντας μνημεία και σχεδιάζοντας να ανοίξει ένα μουσείο αφιερωμένο σε όσους σκοτώθηκαν στη μάχη.

Οι αναλυτές λένε ότι το καθεστώς της Βόρειας Κορέας επιδιώκει να περιορίσει την κοινωνική δυσαρέσκεια για το ανθρώπινο κόστος της αποστολής μαζικών μαχητών σε έναν ξένο πόλεμο και να εδραιώσει την εικόνα του Κιμ Γιονγκ Ουν ως ισχυρού και γενναιόδωρου ηγέτη στα μάτια της κοινής γνώμης της Βόρειας Κορέας.

Η νέα κατοικημένη γειτονιά ανοίγει λίγες μέρες πριν από την έναρξη του βασικού μονοκομματικού συνεδρίου, όπου αναμένονται ανακοινώσεις για τους επόμενους πολιτικούς και οικονομικούς στόχους του καθεστώτος και πιθανά μέτρα για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου.

Αυτές οι χειρονομίες αναγνώρισης προς τις οικογένειες των πεσόντων λειτουργούν επίσης ως μήνυμα προς τη στρατιωτική ηγεσία και την κομματική γραφειοκρατία, υπενθυμίζοντάς τους ότι η πίστη στον ηγέτη και η θυσία θα ανταμειφθούν με ορατότητα και κρατικά προνόμια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών της Νότιας Κορέας, περίπου 6.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί κατά την ανάπτυξή τους στο ουκρανικό έδαφος. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 600, αν και η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει προσφέρει επίσημα στοιχεία ούτε έχει αναγνωρίσει θύματα.

Παράλληλα με την αποστολή στρατευμάτων, η Βόρεια Κορέα προμήθευσε τη Ρωσία με πυροβολικό, πυραύλους και συστήματα εκτόξευσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, ενισχύοντας τη μαχητική ισχύ των δυνάμεων του Βλαντιμίρ Πούτιν απέναντι στην ουκρανική αντίσταση.

Σε αντάλλαγμα, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας έχει λάβει οικονομική βοήθεια, μεταφορά στρατιωτικής τεχνολογίας, τροφίμων και ενέργειας, σύμφωνα με περιφερειακές διπλωματικές πηγές και πηγές πληροφοριών.