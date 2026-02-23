Τσατραφύλλιας: Οι 5 λόγοι που η βροχόπτωση προκαλεί υπνηλία

Τους λόγους που πολλοί άνθρωποι αισθάνονται νύστα όταν βρέχει εξηγεί με ανάρτηση στον ιστότοπό του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξηγώντας ότι αποτελεί έναν συνδυασμό μετεωρολογίας-βιολογίας-ψυχολογίας.

1. Πτώση ατμοσφαιρικής πίεσης – λιγότερη οξυγόνωση

Πριν και κατά τη διάρκεια της βροχής η βαρομετρική πίεση πέφτει.Τι σημαίνει αυτό για τον οργανισμό;

Μικρή μείωση της μερικής πίεσης οξυγόνου

Ο εγκέφαλος λαμβάνει λίγο λιγότερο οξυγόνο

Το σώμα “ρίχνει ρυθμούς” με αποτέλεσμα να νιώθουμε κόπωση και υπνηλία.

Είναι ο ίδιος λόγος που κάποιοι νιώθουν νύστα ή πονοκέφαλο πριν από κακοκαιρία.

2. Μείωση φωτεινότητας – ενεργοποίηση μελατονίνης

Η βροχή φέρνει: σύννεφα, χαμηλή φωτεινότητα και γκρι ουρανό. Ο εγκέφαλος το ερμηνεύει σαν δύση ή βράδυ. Τότε ενεργοποιείται η ορμόνη του ύπνου η μελατονίνη. Όσο λιγότερο φως τόσο περισσότερη μελατονίνη και τόσο μεγαλύτερη είναι η νύστα.

3. Πτώση θερμοκρασίας “sleep mode”

Η βροχή συνήθως ρίχνει τη θερμοκρασία με αποτέλεσμα ο οργανισμός να χαμηλώνει τον μεταβολισμο, να μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση και να μπαίνει σε λειτουργία ξεκούρασης.

Ο εγκέφαλος αγαπά πολύ να κοιμάται όταν κάνει δροσιά και είμαστε ζεστά σκεπασμένοι.

4. Ο ήχος της βροχής είναι φυσικό “white noise”

Ο ήχος της βροχής είναι: συνεχής ρυθμικός και χαμηλής έντασης. Λειτουργεί σαν white noise δηλαδή μπλοκάρει απότομους ήχους, χαλαρώνει το νευρικό σύστημα και μειώνει το στρες.

5. Εξελικτικός λόγος

Τα παλιότερα χρόνια όταν έβρεχε δεν υπήρχε δουλειά έξω, το κυνήγι και η συλλογή τροφής ήταν δύσκολα και γενικά οι δραστηριότητες ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.

Διαβάστε επίσης