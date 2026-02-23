Εθνική Ανδρών: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο

Την προετοιμασία της για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο ξεκίνησε τη Δευτέρα (23/2) η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών.

Newsbomb

Εθνική Ανδρών: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τη Sunel Arena, έδρα του εντός έδρας αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής (27/2, 19.00), άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο, στο δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Δέκα παίκτες έδωσαν το «παρών» και προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη και Κωνσταντίνου Ηλιάδη, με κάποιες αλλαγές προσώπων να υπάρχουν αναγκαστικά σε σχέση με την αρχική κλήση.

Οι Νάσος Μπαζίνας και Αλέξανδρος Νικολαΐδης έμειναν έξω λόγω προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετωπίζουν και κλήθηκαν και ήταν παρόντες από σήμερα οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος και Νίκος Τουλιάτος.

Στη σημερινή προπόνηση συμμετείχαν ακόμα οι Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Πλώτας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Δεν υπάρχει η πίεση του "πρέπει" για την πρόκριση»

19:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού στο «Ελ. Βενιζέλος» - Μετέφερε 21 κιλά κάνναβης σε αποσκευή

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διακόπτει ομιλία για να ρωτήσει αν είναι καλά μια γυναίκα - Βίντεο

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Αθώος για τη διπλή δολοφονία των γονιών του δηλώνει ο γιος τους Νικ

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Πολλοί άνθρωποι με έχουν βάλει στο στόχαστρο» - Πρώτο σχόλιο Τραμπ για τον εισβολέα στο Μαρ-α-Λάγκο

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στις εθνικές οδούς: 60 χιλιόμετρα ουρά στην Αθηνών-Λαμίας και 50 στην Αθηνών-Κορίνθου

19:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασε η σύζυγος του Λεσόρ: «Ρατσιστική αυτή η μεταμφίεση, να κρατάς και πατερίτσα είναι βάρβαρο»

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης Peter Mandelson - Φέρεται να έδωσε κρατικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Επανεκλογή Κιμ Γιονγκ Ουν - Η έφηβη κόρη του αναδεικνύεται ως διάδοχος - Βίντεο

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Διακόπτει την παροχή ηλεκτρισμού στην Ουκρανία - Αντίποινα για τη διακοπή της ροής πετρελαίου στον αγωγό Druzhba

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Επιλεκτική σφαγή γυναικόπαιδων στην Εποχή του Σιδήρου - 77 δολοφονημένοι σε τάφο 2.800 ετών

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικές παραβάσεις στο FIR Αθηνών, στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο

18:52WHAT THE FACT

Τσατραφύλλιας: Οι 5 λόγοι που η βροχόπτωση προκαλεί υπνηλία

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Ε.Ε.: Χωρίς συμφωνία για το 20ό πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία - «Οπισθοδρόμηση», λέει η Κάγια Κάλας

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: «Η αλήθεια δε θα θαφτεί για δεύτερη φορά»

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Πετρούπολη: Θυρωρός έσωσε παιδί που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας - Βίντεο

18:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ανδρών: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Προκαλεί για τη μειονότητα στη Θράκη

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόστα καλεί τον Όρμπαν να σεβαστεί τη συμφωνία δανείου 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Πετρούπολη: Θυρωρός έσωσε παιδί που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας - Βίντεο

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης Peter Mandelson - Φέρεται να έδωσε κρατικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, Gerald R. Ford

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στις εθνικές οδούς: 60 χιλιόμετρα ουρά στην Αθηνών-Λαμίας και 50 στην Αθηνών-Κορίνθου

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

15:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ένοπλη ληστεία σε καφετέρια - Δόθηκε μάχη σώμα με σώμα

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα ενώ πετούσε χαρταετό: Νεαρός στο νοσοκομείο έπειτα από πτώση έξι μέτρων στα Τουρκοβούνια

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

17:26ΥΓΕΙΑ

Ογκολόγος εξηγεί ποιες τροφές μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου - Τι να τρώτε και τι να αποφεύγετε

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου αναγνώρισε τη σορό του πατέρα του - Η νεκροψία θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Προκαλεί για τη μειονότητα στη Θράκη

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ