Σλοβακία: Διακόπτει την παροχή ηλεκτρισμού στην Ουκρανία

Ο Ρόμπερτ Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του

Σλοβακία: Διακόπτει την παροχή ηλεκτρισμού στην Ουκρανία

Φωτ. Αρχείου - Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο στις Βρυξέλλες, τον Φεβρουάριο του 2024. 

AP/Geert Vanden Wijngaert
Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά.

«Από σήμερα, εάν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.

