Ρέθυμνο: Αναβίωσε για ακόμη μια χρονιά το έθιμο της καμήλας - Βίντεο
Με αρκετό κόσμο, πολύ χορό, μουσική και φυσική τα παραδοσιακά εδέσματα, πραγματοποιήθηκε για ακόμα μια χρονιά το έθιμο της καμήλας στο Γεράνι Ρεθύμνου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, αναβίωσε για ακόμα μια χρονιά, ανήμερα Καθαράς Δευτέρας, στο Γεράνι το έθιμο της καμήλας.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γερανίου διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το μοναδικό αυτό αποκριάτικο δρώμενο, το οποίο έχει εξελιχθεί σε θεσμό και συγκέντρωσε μικρούς και μεγάλους.
Διαβάστε περισσότερα στο Daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι
20:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ