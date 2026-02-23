Ρέθυμνο: Αναβίωσε για ακόμη μια χρονιά το έθιμο της καμήλας - Βίντεο

Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, αναβίωσε για ακόμα μια χρονιά, ανήμερα Καθαράς Δευτέρας, στο Γεράνι το έθιμο της καμήλας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γερανίου διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το μοναδικό αυτό αποκριάτικο δρώμενο, το οποίο έχει εξελιχθεί σε θεσμό και συγκέντρωσε μικρούς και μεγάλους.

