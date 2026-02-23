Η βασίλισσα συναντά τη Ζιζέλ Πελικό: Σοκαρισμένη η Καμίλα από την ιστορία του θύματος βιασμού

Η Βασίλισσα Καμίλα συναντήθηκε με τη Ζιζέλ Πελικό, τη γυναίκα που επί δύο δεκαετίες νάρκωνε, βίαζε, εξέδιδε και κακοποιούσε ο σύζυγός της, με την αποκάλυψη της ιστορίας της να συγκλονίζει όλο τον κόσμο, αλλά και το θάρρος της να την πει.

Οι δύο γυναίκες συζήτησαν πίνοντας τσάι για περίπου 30 λεπτά στο Clarence House, την επίσημη κατοικία του Βασιλιά και της Βασίλισσας, καθώς γίνονται επισκευές στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου της Γαλλίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τίτλο «Hymn To Life: Shame Has To Change Sides» (Ύμνος στη ζωή: η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά), που παρουσιάστηκε την Παρασκευή στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με αναγνώσεις από τις ηθοποιούς του Χόλιγουντ Κέιτ Γουίνσλετ, Νταμ Κριστίν Σκοτ Τόμας και Τζούλιετ Στίβενσον.

«Το διάβασα τις τελευταίες δύο μέρες, δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια μου» είπε η Βασίλισσα, προσθέτοντας «έχω συναντήσει τόσες πολλές επιζήσασες βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να σοκαριστώ από κάτι πια, αλλά η υπόθεσή σας με σοκάρισε – με άφησε άφωνη».

Η Πελικότ συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Jean-Loup Agopian, και την ομάδα των νομικών και λογοτεχνικών συμβούλων της, και μίλησε στη Βασίλισσα μέσω διερμηνέα.



Η Καμίλα άρχισε να μιλάει στα γαλλικά, αστειευόμενη ότι είχε σπουδάσει τη γλώσσα «πριν από 60 χρόνια», αλλά τα είχε «ξεχάσει» όλα.

Κατά τη διάρκεια της ανεπίσημης συζήτησης, η Πελικό μίλησε για την «απίστευτη δύναμη» που της έδωσαν οι άνθρωποι και, σε απάντηση, η Βασίλισσα της είπε ότι είχε «μεγάλη υποστήριξη».

Η βασίλισσα έγραψε πέρυσι στην 73χρονη για να επαινέσει την «εξαιρετική αξιοπρέπεια και το θάρρος» της, σε μια επιστολή που, όπως είπε η Πελικό, την άφησε «συγκλονισμένη» και που τώρα είναι κορνιζαρισμένη στο γραφείο της.

Ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης μετά από μια δίκη τρεισήμισι μηνών στην Αβινιόν, η οποία έληξε τον Δεκέμβριο του 2024.

Πενήντα άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό ή σεξουαλικά αδικήματα και καταδικάστηκαν σε ποινές από τρία έως 15 χρόνια.