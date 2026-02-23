Αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος «μεταφοράς ναρκωτικών» στην Καραϊβική - Βίντεο

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (23/02) ότι έπληξε ένα σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σκοτώνοντας τρεις άνδρες, στο πολλοστό τέτοιο συμβάν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυμπανίσει την επιτυχία της όσον αφορά την εξουδετέρωση των πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική.

Ο στρατός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι το πλοίο εμπλεκόταν «σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

On Feb. 23, U.S. Southern Command forces struck a drug-trafficking vessel in the Caribbean, killing three suspected narco-terrorists.



— Open Source Intel (@Osint613) February 23, 2026

Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτήν.

