Αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος «μεταφοράς ναρκωτικών» στην Καραϊβική - Βίντεο

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το πλοίο εμπλεκόταν «σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

Newsbomb

Αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος «μεταφοράς ναρκωτικών» στην Καραϊβική - Βίντεο
X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (23/02) ότι έπληξε ένα σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σκοτώνοντας τρεις άνδρες, στο πολλοστό τέτοιο συμβάν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυμπανίσει την επιτυχία της όσον αφορά την εξουδετέρωση των πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική.

Ο στρατός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι το πλοίο εμπλεκόταν «σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτήν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:45ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός έπεσε σε χαράδρα στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης - Ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Προειδοποίηση από τον ανώτατο στρατηγό των ΗΠΑ για τους κινδύνους επέμβασης στο Ιράν

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαδικτυακός καυγάς Καρανίκα-Πολάκη στα σχόλια του Facebook με «ξεφτιλισμένους» και «φτύσιμο»

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Εισροή υδάτων σε αλιευτικό με έξι επιβαίνοντες βορειοανατολικά της Σύρου

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εκεί που η προσευχή συναντά τη φύση – Το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ταξίδι στα άστρα χωρίς υπέρβαση της ταχύτητας του φωτός - Το «Άγιο Δισκοπότηρο» της ενέργειας

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Συγκλονίζει μαρτυρία ορειβάτη για τον 74χρονο - Εικόνα drone από τον εντοπισμό του

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Η βασίλισσα συναντά τη Ζιζέλ Πελικό: Σοκαρισμένη η Καμίλα από την ιστορία του θύματος βιασμού

22:02WHAT THE FACT

Αποκαλύφθηκαν τα «μυστικά» του πλανήτη Ουρανού: Τρισδιάστατη ακτινογραφία από το James Webb

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Ηλιόπουλη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος «μεταφοράς ναρκωτικών» στην Καραϊβική - Βίντεο

21:44ΚΑΙΡΟΣ

«Κεραυνός εν αιθρία»: Πότε συμβαίνει το επικίνδυνο φαινόμενο - «Μπορεί να χτυπήσει 30 χιλιόμετρα μακριά από την καταιγίδα»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση μελών καρναβαλικού πληρώματος σε δύο νεαρά άτομα - Οπαδικά τα κίνητρα

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στη Σενεγάλη: Νεκρός 25χρονος ποδοσφαιριστής μετά τη λήξη αγώνα

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αναβίωσε για ακόμη μια χρονιά το έθιμο της καμήλας - Βίντεο

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά - Τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα

21:20LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Γιατί χρειάζονται έρανο διάσημοι ηθοποιοί - Η συγκλονιστική αλήθεια

21:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο «απογειώθηκε» και έπεσε πάνω σε σπίτι - Βίντεο

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα λείψανα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης για πρώτη φορά στο κοινό 800 χρόνια από τον θάνατό του

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος διακομιδής ασθενών συνετρίβη στην Ινδία - Επτά οι επιβαίνοντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Ηλιόπουλη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Συγκλονίζει μαρτυρία ορειβάτη για τον 74χρονο - Εικόνα drone από τον εντοπισμό του

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στις εθνικές οδούς: 60 χιλιόμετρα ουρά στην Αθηνών-Λαμίας και 50 στην Αθηνών-Κορίνθου

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση μελών καρναβαλικού πληρώματος σε δύο νεαρά άτομα - Οπαδικά τα κίνητρα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά - Τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

17:26ΥΓΕΙΑ

Ογκολόγος εξηγεί ποιες τροφές μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου - Τι να τρώτε και τι να αποφεύγετε

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στη Σενεγάλη: Νεκρός 25χρονος ποδοσφαιριστής μετά τη λήξη αγώνα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Πετρούπολη: Θυρωρός έσωσε παιδί που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας - Βίντεο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη

21:44ΚΑΙΡΟΣ

«Κεραυνός εν αιθρία»: Πότε συμβαίνει το επικίνδυνο φαινόμενο - «Μπορεί να χτυπήσει 30 χιλιόμετρα μακριά από την καταιγίδα»

20:20LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Δείτε το πρώτο βίντεο από σκηνή της ταινίας The Riders στην Ύδρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ